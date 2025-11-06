Inicio Motores Auto
Atención conductores

Más allá de la luz: las señales que indican que a tu auto le falta aceite

Es importante tener el auto siempre con un nivel adecuado de aceite. De lo contrario, pueden desencadenarse una serie de problemas

Luciano Carluccio
Es importante medir el aceite del auto con regular para evitar problemas. 

La falta de aceite en un auto es uno de los problemas más comunes en los diferentes vehículos, y lo cierto es que, para darte cuenta del mismo, puedes prestar atención a una serie de señales comunes. La más común es la luz que se prende en tu tablero.

Generalmente, un auto que no tiene aceite responde con pérdida de temperatura, potencia y sobrecalentamiento. ¿Cómo prevenir este tipo de problemas?

Un auto que no tiene aceite puede responder de diversas maneras.&nbsp;

Señales que indican que a tu auto le falta aceite

Si notas cualquiera de estas señales, detén el auto en un lugar seguro lo antes posible y apaga el motor para evitar daños mayores.

  • Ruidos inusuales: escucharás ruidos de golpeteo, traqueteo o chirridos provenientes del motor debido a la fricción entre las piezas metálicas que ya no están bien lubricadas.
  • Humo: verás humo azulado o con olor a quemado saliendo del escape o del compartimiento del motor.
  • Manchas de aceite: encontrarás manchas de aceite debajo de donde el coche ha estado estacionado.
  • Sobrecalentamiento: el motor se calentará más de lo normal, lo que puede ser evidenciado por el indicador de temperatura del tablero o incluso por un olor a quemado.
  • Aumento del consumo de combustible: la falta de lubricación puede hacer que el motor trabaje más, resultando en una mayor necesidad de combustible.
  • Dificultad para arrancar: en casos más graves, el motor puede tener problemas para arrancar.
  • Pérdida de potencia: el auto puede sentirse lento, acelerar con dificultad o tener problemas para mantener la potencia, ya que la lubricación inadecuada aumenta la fricción interna.
El aceite es fundamental para que tu auto est&eacute; en buen estado.&nbsp;

Paso a paso: cómo medir el aceite del auto con la varilla

  • Prepara el auto: estaciona el vehículo en una superficie plana y apaga el motor. Espera al menos dos minutos para que el aceite se asiente en el cárter.
  • Localiza la varilla: abre el capó y busca la varilla medidora de aceite, que generalmente tiene una manija de color amarillo o naranja.
  • Limpia la varilla: saca la varilla por completo y límpiala con un trapo limpio y sin pelusa.
  • Realiza la medición: vuelve a insertar la varilla hasta el fondo. Retírala una vez más y observa el nivel del aceite.
  • Verifica el nivel: el nivel correcto debe estar entre las dos marcas de "mínimo" y "máximo".
  • Inspecciona el aceite: revisa el color y la textura. Un aceite en buen estado debe ser de color ámbar claro y no tener partículas ni espuma.

