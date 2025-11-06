Más allá de la luz: las señales que indican que a tu auto le falta aceite

Generalmente, un auto que no tiene aceite responde con pérdida de temperatura, potencia y sobrecalentamiento. ¿Cómo prevenir este tipo de problemas?

Señales que indican que a tu auto le falta aceite

Si notas cualquiera de estas señales, detén el auto en un lugar seguro lo antes posible y apaga el motor para evitar daños mayores.