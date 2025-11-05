¿Por qué cada vez más mujeres están comprando autos manuales en Miami?

Motor y desempeño del auto que conquista a las damas

Bajo el capó encontramos un motor V6 twin-turbo de 3.0 litros que genera aproximadamente 400 caballos y 350 lb-ft de torque en sus versiones base, según los datos oficiales. Y sí: la caja manual de seis velocidades sigue vigente como opción real para quienes quieren sentir cada cambio, cada subida de rpm, cada liberación del embrague.

En sus especificaciones, Nissan menciona que la transmisión disponible es una “6-speed manual or 9-speed automatic” en la versión estándar. Eso la convierte en una de las pocas propuestas accesibles hoy que mantiene la transmisión manual como parte del ajuste deportivo —un factor que muchas conductoras mencionan como clave.

¿Por qué llama tanto la atención?

Para muchas mujeres que manejan habitualmente en Miami, los autos son simples herramientas de tránsito. Pero un deportivo como este rompe ese patrón: invita a cambiar el modo “sobrevivir el tráfico” por “disfrutar de la conducción”. Porque el Z no perdona distracciones: exige atención, compromiso, pierna derecha firme y claro, cambio manual si es el que elegiste.

Así lo describe Elena, una conductora latina que lo usa los fines de semana para escapadas:

“Cuando me siento al volante del Z siento que manejo, no que me manejan. El clutch, la caja, el sonido: todo me hace parte de la experiencia”.

En una escena hispana donde muchas veces se ve al hombre detrás del volante del deportivo, este auto está cambiando ese guión: cada vez más mujeres toman la decisión consciente de conducir algo que les devuelva ese vínculo especial con la máquina.

Diseño y ambiente interior

El interior del 2025 Nissan Z también está pensado para el conductor (o la conductora) que desea protagonismo: tablero digital configurable, pantalla táctil central, asientos deportivos que abrazan y volante de corte deportivo. El diseño exterior, con líneas “retro-modernas”, homenajea los modelos clásicos ‘Z’ pero con una presencia que no pasa desapercibida en la calle.

¿Es solo para pista?

Para nada. Aunque su enfoque es deportivo, muchas conductoras lo usan como auto de fin de semana, para rodadas suaves, para sentir ese “momento de libertad” lejos del auto-automático. Y claro: hacer un buen cambio de marcha en una avenida de Miami Beach resulta tan gratificante como el sonido del motor al acelerar.

Si manejás con pasión, si sentís que cada cambio, cada aceleración y cada curva tienen que tener un significado: este nuevo Nissan Z te da esa posibilidad. No es solo un auto para moverse; es un auto para manejarlas vos. Y en un mundo full automáticos, eso ya es una declaración de estilo.