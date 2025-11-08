No busques más: la pickup más barata de Argentina en noviembre es esta

Una de las camionetas que buscaba posicionarse como la más accesible, la Fiat Titano Endurance 4x2 MT, quedó este mes en una posición intermedia en Argentina. El aumento aplicado por Stellantis la ubicó con un precio de lista de $49.063.000, con su motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV como una opción muy equilibrada para el mercado local.

Ford no se queda atrás y compite fuerte con su Ranger XL 4x2, el escalón de entrada a la nueva generación de su emblemática pickup. La marca del óvalo busca mejorar su participación en la franja más económica del segmento y fijó un precio de $49.859.900 para este modelo, que cuenta con un motor 2.0 turbo de 170 CV.

Aunque su producción finalizó el mes pasado, la Renault Alaskan todavía tiene unidades disponibles en la red de concesionarios de Argentina. Su versión de entrada, la Confort 2.3 dCi 160 2WD, se ofrece a $51.970.000. Esta pickup monta un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 160 CV.

Las pickup que completan la lista

amarok trendline La Amarok Trendline es otra pickup accesible.

La Volkswagen Amarok Trendline TDI MT es la opción de tracción simple con el precio más elevado entre las más accesibles. Su valor en noviembre es de $53.337.450. Esta versión de la popular pickup fabricada en Pacheco utiliza un motor 2.0 litros turbo de 140 CV, asociado a una caja manual de seis marchas, cerrando la gama de entrada.

Todas estas camionetas comparten características clave que explican su posicionamiento en el mercado. Corresponden a las versiones de entrada de cada marca, equipadas con tracción simple y caja de cambios manual. Son vehículos pensados principalmente para el trabajo, donde se prioriza la robustez sobre el lujo.

La competencia en este escalón de precio es feroz, con estrategias muy marcadas. Mientras Ford busca mejorar las ventas de su gama baja, Chevrolet compite de manera agresiva para recuperar terreno. Estas dinámicas hacen del segmento de entrada a las pickup uno de los más interesantes para seguir en Argentina.