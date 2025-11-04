Este fue el precio de la Toyota Hilux en octubre del 2025: cuánto subió en un año

Versión DX (la más económica): Octubre 2024: $36.894.000 Octubre 2025: $47.106.000

Versión GR-Sport (tope de gama): Octubre 2024: $69.459.000 Octubre 2025: $85.343.000



La estrategia de Toyota con su camioneta estrella mantiene una coherencia en toda la oferta. Cada una de las versiones disponibles para el público argentino recibió ajustes en sus valores, siguiendo la tendencia de los dos extremos de la gama.

El mercado sigue de cerca cada actualización que la automotriz japonesa publica. La demanda por este tipo de vehículos no disminuye y la Hilux se mantiene como la líder indiscutida de su segmento.

hilux srv

El valor en dólares también subió

Si convertimos los precios a la moneda estadounidense, usando la cotización oficial de venta del Banco Nación ($1.465), la suba también es evidente. La versión de entrada de la **Toyota Hilux** pasó de costar U$D 25.184 en octubre de 2024 a U$D 32.154 un año más tarde. Este salto representa un incremento del 27,6% en dólares en tan solo un año.

El modelo GR-Sport 4X4 AT, el más equipado y potente de la familia Toyota, también muestra un salto importante en su cotización en dólares. Pasó de valer U$D 47.412 a U$D 58.255 en el transcurso de un año, lo que equivale a una diferencia del 22,8% en la divisa norteamericana.

Analizar el precio en dólares permite tener una perspectiva diferente sobre cómo evolucionan los valores de los vehículos en el contexto local. La camioneta no solo ajustó su valor en pesos para acompañar la inflación, sino que también incrementó su cotización en la divisa norteamericana de forma notoria.