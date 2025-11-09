Franco Colapinto terminó en el decimoquinto lugar del Gran Premio de Brasil en el que Lando Norris fue el ganador

Nueva largada accidentada en el GP de Brasil

Una vez despejada la pista, la carrera tuvo otro relanzamiento que trajo nuevamente un Safety Car. Una movida jugada de Oscar Piastri produjo un doble impacto: del australiano sobre Antonelli y de éste con Leclerc. La acción dañó la suspensión delantera del piloto monegasco de Ferrari, obligándolo a abandonar la carrera. La consecuencia para el piloto de McLaren fue una penalización de 10 segundos, perjudicándolo en la pelea por el campeonato que sostiene con su compañero Lando Norris.

Max Verstappen, quien largó desde los boxes por modificaciones en su monoplaza antes de la carrera, se vio beneficiado con tantas interrupciones en pista y, de ser último, logró meterse en la discusión de los primeros puestos luego de 22 giros.

Franco Colapinto ganó posiciones con el abandono de Hamilton - que terminó la participación de Ferrari en el GP de Brasil- y la penalización que sufrió Tsunoda por un toque en el auto de Alonso. De esta manera, promediando las 40 vueltas, el argentino se ubicó en el puesto 12 luego de haber frenado en los pits para poner goma blanda.

Así fue la parada de 5.4 segundos de Franco Colapinto en boxes



Su gesto lo dice todo



pic.twitter.com/VEqWQzJMdz — 43 (@ColapintoFiles) November 9, 2025

Sin embargo, la poca efectividad con ese compuesto forzó a Colapinto a una nueva parada en boxes que fue de 5.4 segundos para colocar neumático medio. Así, el argentino cayó al puesto 17 pero marcó récord de vuelta en el giro 47. La segunda penalización a Tsunoda lo devolvió al argentino al décimo sexto lugar dos vueltas después.

Emocionante final en Interlagos y la batalla de Franco Colapinto

Max Verstappen fue líder momentáneo de la carrera -luego de largar último- pero una para en boxes le hizo entregar el primer lugar a quien fue protagonista durante toda la carrera: Lando Norris. Con una asombrosa actuación, el neerlandés ganó el tercer puesto metiéndose en el podio de Interlagos.

Pese a suscesivos intentos en un apasionante final, el tetracampeón del mundo no pudo pasar al segundo y debutante en el GP de Brasil, Kimi Antonelli. Pierre Gasly finalizó décimo sumando puntos para Alpine, mientras que Franco Colapinto no pudo salir del puesto 15 en el que quedó en medio de los Aston Martin, Alonso y Stroll.

Los puestos del GP de Brasil