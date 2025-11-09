Franco Colapinto terminó en el decimoquinto lugar del Gran Premio de Brasil en el que Lando Norris fue el ganador

Luego de confirmarse su continuidad en Alpine para la temporada 2026, Franco Colapinto terminó en el decimoquinto lugar en la parrilla del Gran Premio de Brasil en una nueva fecha de la Fórmula 1.
Luego de confirmarse su continuidad en Alpine para la temporada 2026, Franco Colapinto terminó en el decimoquinto lugar en la parrilla del Gran Premio de Brasil en una nueva fecha de la Fórmula 1.
El Gran Premio de Brasil tuvo una largada dramática y arrancó desde la primera vuelta con Safety Car. Un impacto entre el local, Gabriel Bortoletto, y Fernando Alonso generó que el joven brasileño quedara out desde el inicio ya que colisionó contra el muro y destrozó el alerón delantero de su Sauber.
En la misma largada, Carlos Sainz tocó a Hamilton y, cuando el siete veces campeón del mundo intentó seguir adelante, terminó impactando con el neumático trasero de Franco Colapinto. De esta manera, el piloto de Ferrari averió el alerón delantero y tuvo que dirigirse a boxes. Además recibió una penalización de 10 segundos por la colisión con el argentino.
Una vez despejada la pista, la carrera tuvo otro relanzamiento que trajo nuevamente un Safety Car. Una movida jugada de Oscar Piastri produjo un doble impacto: del australiano sobre Antonelli y de éste con Leclerc. La acción dañó la suspensión delantera del piloto monegasco de Ferrari, obligándolo a abandonar la carrera. La consecuencia para el piloto de McLaren fue una penalización de 10 segundos, perjudicándolo en la pelea por el campeonato que sostiene con su compañero Lando Norris.
Max Verstappen, quien largó desde los boxes por modificaciones en su monoplaza antes de la carrera, se vio beneficiado con tantas interrupciones en pista y, de ser último, logró meterse en la discusión de los primeros puestos luego de 22 giros.
Franco Colapinto ganó posiciones con el abandono de Hamilton - que terminó la participación de Ferrari en el GP de Brasil- y la penalización que sufrió Tsunoda por un toque en el auto de Alonso. De esta manera, promediando las 40 vueltas, el argentino se ubicó en el puesto 12 luego de haber frenado en los pits para poner goma blanda.
Sin embargo, la poca efectividad con ese compuesto forzó a Colapinto a una nueva parada en boxes que fue de 5.4 segundos para colocar neumático medio. Así, el argentino cayó al puesto 17 pero marcó récord de vuelta en el giro 47. La segunda penalización a Tsunoda lo devolvió al argentino al décimo sexto lugar dos vueltas después.
Max Verstappen fue líder momentáneo de la carrera -luego de largar último- pero una para en boxes le hizo entregar el primer lugar a quien fue protagonista durante toda la carrera: Lando Norris. Con una asombrosa actuación, el neerlandés ganó el tercer puesto metiéndose en el podio de Interlagos.
Pese a suscesivos intentos en un apasionante final, el tetracampeón del mundo no pudo pasar al segundo y debutante en el GP de Brasil, Kimi Antonelli. Pierre Gasly finalizó décimo sumando puntos para Alpine, mientras que Franco Colapinto no pudo salir del puesto 15 en el que quedó en medio de los Aston Martin, Alonso y Stroll.