Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El objetivo es finalizar el año con algún punto en su haber ya que hasta el momento no ha logrado sumar y el mejor resultado que ha logrado en la temporada 2025 fue el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos.

En la previa del GP de Brasil el argentino corrió en el Sprint, pero no tuvo un buen desempeño y chocó el monoplaza de Alpine en la sexta vuelta; Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg también presentaron problemas. Por delante solo quedará una sola carrera Sprint que se realizará en Qatar.

El GP de Las Vegas se realizará el domingo 23 de noviembre a la 1, un horario poco habitual para los hinchas argentinos que tendrán que acostarse tarde para poder ver la carrera de Franco Colapinto.

GP de Las Vegas

Las próximas carreras de Franco Colapinto

Luego del GP de Las Vegas quedarán dos citas más para la Fórmula 1 y en total tres competencias ya que Qatar cuenta con una prueba de Sprint. Es así que el cronograma continuará de la siguiente manera:

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

Los resultados de Franco Colapinto en Alpine