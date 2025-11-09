Julián Santero lo hizo de nuevo: se consagró campeón anticipadamente del Turismo Nacional Clase 3

Julián Santero escribió este domingo otra página de oro en la historia del automovilismo argentino. Este domingo se consagró por segunda vez -a falta de una fecha- como campeón del Turismo Nacional Clase 3. De esta forma el piloto de Guaymallén sumó otra corona, tras ser campeón 2024 de Turismo Carretera.
En la final de la categoría Clase 3 del Turismo Nacional, que fiscaliza APAT, y se corrió en el autódromo de Río Cuarto, se impuso Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), con un tiempo de 26 minutos 32 segundos y 396 milésimas (26' 32'' 396/) para las 22 vueltas. Fue escoltado por Alfonzo Domenech (VW Virtus- a +6'' 673/1000); y Fabián Yannatuoni (Ford Focus- a +7'' 942/1000). Julián Santero fue 9°, con su Toyota Corolla (a +20'' 549/1000).
Embed - TN | SANTERO se consagró CAMPEÓN de la CLASE 3
Julián Santero es nuevamente campeón del Turismo Nacional Clase 3
De esta forma Santero acumula 286 puntos, que lo dejan como campeón de la temporada, por lo que llegará al Gran Premio Coronación en la esteña ciudad de San Martín (Mendoza), del 28 al 30 de este mes, ya consagrado para festejar ante su gente este logro nacional.
El piloto mendocino largó 13º y terminó 9º en la Final. El año pasado Julián había ganado en este circuito de sur cordobés, con el tope de lastre (45 kilos).
Con la gran diferencia acumulada en las 10 carreras anteriores, el 9° puesto le otorgó los puntos que lo hicieron inalcanzable. La consagración anticipada nunca corrió riesgo, ya que ninguno de los cuatro pilotos que tenía posibilidades matemáticas tuvieron una buena faena este domingo.
"No estábamos rápidos, no venía con buen ritmo, pero alcanzó y se disfruta mucho. Estoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. Estoy agradecido a todos los que hacen esto posible. En lo deportivo fuimos contundentes todo el año", declaró Julián Santero al programa Campeones, de Radio Continental.