Julián Santero lo hizo de nuevo: se consagró campeón anticipadamente del Turismo Nacional Clase 3

automovilsimo-tn-julian santero-rio cuarto-campeón-01 (1) Delirio mendocino en el podio riocuartense. Julián Santero repitió el logro del 2021al consagrarse campeón del TN Clase 3 de la temporada 2025. Foto: Gentileza Prensa APAT

En la final de la categoría Clase 3 del Turismo Nacional, que fiscaliza APAT, y se corrió en el autódromo de Río Cuarto, se impuso Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), con un tiempo de 26 minutos 32 segundos y 396 milésimas (26' 32'' 396/) para las 22 vueltas. Fue escoltado por Alfonzo Domenech (VW Virtus- a +6'' 673/1000); y Fabián Yannatuoni (Ford Focus- a +7'' 942/1000). Julián Santero fue 9°, con su Toyota Corolla (a +20'' 549/1000).

De esta forma Santero acumula 286 puntos, que lo dejan como campeón de la temporada, por lo que llegará al Gran Premio Coronación en la esteña ciudad de San Martín (Mendoza), del 28 al 30 de este mes, ya consagrado para festejar ante su gente este logro nacional.