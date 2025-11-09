River quedó muy complicado en su clasificación a la Copa Libertadores tras la dura caída ante Boca

El Xeneize ya le sacó siete puntos al Millonario y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos años consecutivos sin participar en esa instancia.

River está obligado a ganar ante Vélez y aún así no tienen garantías de poder meterse en el máximo certamen continental.

Si Riestra y Argentinos pasan al elenco de Núñez en la tabla, a River lo podría salvar la consagración de alguno de los tres de arriba en el Torneo Clausura. Eso liberaría un cupo y el Millonario se podría acomodar nuevamente en Fase 2.

Los cupos que quedan para la Copa Libertadores