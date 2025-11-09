River quedó muy complicado en su clasificación a la Copa Libertadores tras la dura caída ante Boca

River está complicado en su clasificación a la Copa Libertadores. La dura caída ante Boca lo dejó mal.
River complicó su clasificación a la Copa Libertadores. La dura caída ante Boca lo dejó mal
Por ahora el elenco que orienta Marcelo Gallardo se mantiene en zona de repechaje, mañana podría caer a puestos de Copa Sudamericana si Riestra o Argentinos ganan sus partidos.
Ya hay tres equipos clasificados al torneo de clubes más importantes del continente, que son Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, por asegurarse el primer lugar de la anual.
El Xeneize ya le sacó siete puntos al Millonario y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de dos años consecutivos sin participar en esa instancia.
River está obligado a ganar ante Vélez y aún así no tienen garantías de poder meterse en el máximo certamen continental.
Si Riestra y Argentinos pasan al elenco de Núñez en la tabla, a River lo podría salvar la consagración de alguno de los tres de arriba en el Torneo Clausura. Eso liberaría un cupo y el Millonario se podría acomodar nuevamente en Fase 2.