Qué dijo Colapinto después del GP de Brasil

Luego expresó: "Siempre iba a ser una carrera difícil desde donde partíamos y resultó ser una larga tarde gestionando los neumáticos y corriendo en aire sucio. La lluvia que estaba presente por la mañana desapareció y todos corrieron una carrera similar, con la mayoría de los pilotos haciendo dos paradas".

"Así que, al final, terminamos básicamente donde comenzamos y no pudimos avanzar mucho. Después de la carrera Sprint y la reconstrucción completa del coche, pareció que nos costaba un poco más y nunca recuperamos la misma sensación o ritmo en el coche", explicó el argentino.

El argentino finalizó en la posición número 15: "No se sentía tan firme y había más deslizamiento. Esto también significó que hoy luchamos un poco más con la degradación de los neumáticos y tuvimos que gestionarlos durante la carrera".

Franco Colapinto Post #BrazilGP



Franco Colapinto Post #BrazilGP

"Creo que hicimos una estrategia similar a los demás. Eso hizo que no tengamos oportunidad, era difícil de pasar. Fue una carrera aburrida, el ritmo no fue malo, pero no tenía buen balance. No me quedé contento con el auto", afirmó Colapinto.

Monoplaza Alpine - Colapinto El monoplaza de Alpine no es ninguna garantía para Franco Colapinto.

El próximo desafío de Franco Colapinto es el GP de Las Vegas

El viernes 21 de noviembre Colapinto regresará a la actividad en el GP de Las Vegas y el argentino ya comenzó a palpitar su próxima carrera: "Tenemos mucho que revisar y trataremos de regresar más fuertes en Las Vegas e intentar terminar el año con una nota positiva. En general, esperábamos más de este fin de semana en la pista".

Además se refirió a los hinchas argentinos que se hicieron presentes en Brasil: "Los aficionados fueron increíbles, como siempre en esta carrera, y realmente pude sentir su energía. Además, bien hecho al equipo y a Pierre por conseguir otro punto, lo cual es otro agradable impulso para el equipo".

Para finalizar, se refirió al toque que recibió de parte de Hamilton: "Lo vi por el espejo, pero no me di cuenta que me tocó. Fue el alerón, se rompió el ala, pero es un error de calculo".