La razón por la que Novak Djokovic renunció a jugar el ATP Finals

El italiano Jannick Sinner, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien esperaba la derrota de Musetti para clasificarse, integrarán el grupo Borg.

Embed - ¡ACÁ ESTÁ EL CAMPEÓN! DJOKOVIC DERROTÓ A MUSETTI Y SE QUEDÓ CON EL ATP 250 DE ATENAS | RESUMEN

Djokovic le ganó a Musetti y después le dejó su lugar

Djokovic, quien a partir de este lunes retornará al puesto número 4 del ranking, superó en tres sets a Musseti en la final del ATP 250 de Atenas y conquistó su título número 101.

Djokovic, cuya familia es dueña de los derechos de este torneo, se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 y aseguró su segundo título en la temporada ya que antes había ganado en Ginebra.

Musetti se quedó en las puertas de un nuevo título y no pudo desplazar a Auger Aliassime para clasificarse al ATP Finals, pero la posterior baja de Djokovic le abrió el camino.