La razón por la que Novak Djokovic renunció a jugar el ATP Finals

El ATP Finals, más conocido como el Masters, confirmó los grupos de la 56ma. edición del torneo con la sorprendente renuncia de Novak Djokovic a competir con los ocho mejores tenistas de la temporada, en la ciudad italiana de Turín.
El certamen se disputará hasta el próximo domingo, en el Inalpi Arena de esa ciudad, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus y los participantes se dividirán en dos grupos de cuatro participantes cada uno, donde se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores de cada zona accederán a las semifinales mientras que los dos restantes quedarán eliminados.
Los grupos llevan el nombre de Jimmy Connors y Björn Borg. La zona Connors la integrarán el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Taylor Fritz, el australiano Álex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti, reemplazante de Djokovic, quien, tras ganar el ATP de Atenas este sábado justamente ante Musetti, anunció que se bajaba del torneo por una lesión.
El italiano Jannick Sinner, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien esperaba la derrota de Musetti para clasificarse, integrarán el grupo Borg.
Djokovic, quien a partir de este lunes retornará al puesto número 4 del ranking, superó en tres sets a Musseti en la final del ATP 250 de Atenas y conquistó su título número 101.
Djokovic, cuya familia es dueña de los derechos de este torneo, se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 y aseguró su segundo título en la temporada ya que antes había ganado en Ginebra.
Musetti se quedó en las puertas de un nuevo título y no pudo desplazar a Auger Aliassime para clasificarse al ATP Finals, pero la posterior baja de Djokovic le abrió el camino.