Marista, tricampeón del Regional de rugby: los festejos de los Curas en la pantalla de El Siete

Unas 4.000 personas le dieron color y calor al clásico más tradicional del rugby provincial en una definición muy pareja, ya que los Conejos fueron dignos rivales hasta la última pelota.

En su séptima final consecutiva Marista consiguió su quinta corona y ahora va por un triplete histórico ya que a los títulos del Torneo del Interior y del Regional puede sumar el del Nacional de Clubes nada menos que ante Newman, en Buenos Aires.