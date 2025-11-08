Inicio Ovación Rugby Marista
Rugby

Marista, tricampeón del Regional de rugby: los festejos de los Curas en la pantalla de El Siete

Marista celebró otra vez en el rugby de la región al vencer al Mendoza RC en cancha de Los Tordos y fue transmisión de El Siete.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista, otra vez campeon.

Marista, otra vez campeon.

Embed - Las voces de Marista campeón del Regional 2025

Marista es otra vez el mejor del rugby regional.Los Curas se consagraron en la cancha de Los Tordos al vencer en la final al Mendoza RC y con TV por El Siete.

Unas 4.000 personas le dieron color y calor al clásico más tradicional del rugby provincial en una definición muy pareja, ya que los Conejos fueron dignos rivales hasta la última pelota.

En su séptima final consecutiva Marista consiguió su quinta corona y ahora va por un triplete histórico ya que a los títulos del Torneo del Interior y del Regional puede sumar el del Nacional de Clubes nada menos que ante Newman, en Buenos Aires.

Postales de la fiesta de Matista

marista festejo 14
marista festejo 13
marista festejo 12
marista festejo 11
marista festejo 9
marista festejo 8
marista festejo 7
marista festejo 6
marista festejo 5
marista festejo 4
marista festejo 1
marista festejo 14
marista festejo 13
marista festejo 12
marista festejo 11
marista festejo 9
marista festejo 8
marista festejo 7
marista festejo 6
marista festejo 5
marista festejo 4
marista festejo 1

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas