Cómo saber si tu freezer funciona bien: gracias a un truco casero muy llamativo

Coloca agua en el vaso, asegúrate de que esté bien lleno y llévalo al freezer. Una vez que el agua esté completamente congelada, coloca una moneda por encima del hielo y lleva el vaso al freezer nuevamente.

vaso con agua y moneda Si notas que la moneda se va hundiendo, puede ser una señal de mal funcionamiento.

Si con el paso del tiempo o cuando abres el freezer para buscar un alimento, notas que la moneda se ha hundido o se va hundiendo progresivamente, puede ser un indicador de que el freezer no está enfriando bien o está teniendo subidas y bajadas de temperatura por algún problema eléctrico.

Es importante prestar atención a otros síntomas de mal funcionamiento. Si el freezer hace ruidos raros, los ciclos propios de la heladera no son correcto o se forma mucha escarcha en las paredes, también debes actuar.

Consejos para mantener la heladera y el freezer impecables

El primer paso para limpiar la heladera y el freezer profundamente, siempre es desenchufar el aparato y vaciarlo. Nunca debes colocar productos de limpieza cuando hay comida ni mantener la heladera abierta por mucho tiempo mientras está andando.

Retira los alimentos en mal estado o vencidos antes de que empiecen a largar olor dentro de la heladera o antes de que entren en contacto con otros alimentos.

En el caso del freezer, lo mejor es realizar la limpieza cuando ya esté prácticamente vacío para que no tengas que descongelar los alimentos y consumirlos sí o sí.

freezer Es importante realizar una limpieza profunda de los electrodomésticos para asegurar la calidad y buen estado de los alimentos.

Lo ideal es limpiar la heladera y el freezer en profundidad por lo menos una vez al mes o cada 15 días. Puedes realizar una limpieza con vinagre y mantener ambas partes impecables.

Para neutralizar malos olores en el freezer y la heladera, puedes colocar un vaso con vinagre blanco en el interior de ambos para reducir los olores fuertes y molestos. Este truco casero es muy sencillo y no requiere mucho tiempo.

Recuerda siempre revisar el freezer para detectar posibles formaciones de hielo que pueden obstruir la ventilación del aparato, ocupan espacio y pueden ser un indicador de que algo está fallando en el electrodoméstico, así como puede transformarse en un problema para los alimentos.