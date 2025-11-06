Cómo recuperar el color del pasto del jardín usando un poco de cerveza: truco casero efectivo

Para solucionarlo, lo cierto es que son muchos los elementos caseros que puedes utilizar, y uno de ellos es la cerveza. Por supuesto, no debe ser usada pura, sino diluida.

regar cesped El césped amarillo puede ser eliminado con un poco de cerveza.

Cómo recuperar el color del pasto del jardín usando cerveza

Para usar cerveza en el pasto y revivir su color, dilúyela con agua en una proporción de una parte de cerveza por cada cinco a diez partes de agua para evitar daños por el alcohol y el azúcar.