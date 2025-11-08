Andes Talleres lo hizo: salió campeón del Panamericano de hockey sobre patines de San Juan

Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Andes Talleres se consagró campeón del Panamericano de Clubes de hockey sobre patines de San Juan

Por Gustavo Privitera [email protected]
Andes Talleres salió campeón del Panamerican de Clubes de hockey sobre patines.

Andes Talleres consiguió un gran logro para el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo orientado por Marcelo Innella se consagró campeón del Panamericano de Clubes de San Juan tras golear por 3 a 0 en la final a Hispano de San Juan.

Los goles del equipo azulgrana fueron anotados por Enrique "Quique" Muzzio (2) y Valentino Rossignoli.

