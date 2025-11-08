Andes Talleres lo hizo: salió campeón del Panamericano de hockey sobre patines de San Juan

Andes Talleres consiguió un gran logro para el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo orientado por Marcelo Innella se consagró campeón del Panamericano de Clubes de San Juan tras golear por 3 a 0 en la final a Hispano de San Juan.
Andes Talleres se consagró campeón del Panamericano de Clubes de hockey sobre patines de San Juan
Los goles del equipo azulgrana fueron anotados por Enrique "Quique" Muzzio (2) y Valentino Rossignoli.
Nota en elaboración.