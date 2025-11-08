Atento, Independiente Rivadavia: fecha del sorteo y los partidos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia y las fechas de la Copa Libertadores

Si bien todavía no termina la edición 2025, que tiene como finalistas a Palmeiras y Flamengo, ya hay algunas confirmaciones con respecto a la próxima temporada.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado, en principio, para la semana del 18 de marzo. Cuando llegue esta fecha, Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales y las tres sedes a las que deberá viajar para representar al fútbol mendocino fuera del país.

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores Independiente Rivadavia aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con respecto a los partidos de la zona, Conmebol ha pautado lo siguiente: