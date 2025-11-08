Atento, Independiente Rivadavia: fecha del sorteo y los partidos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia se coronó campeón de la Copa Argentina y no solamente sumó la primera estrella a su escudo, y al fútbol mendocino, sino que sacó boleto para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de la temporada 2026.
A dos años de haber logrado el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino, la Lepra se codeará con los equipos más importantes de Sudamérica en el torneo de clubes más importante del continente.
Pese a que el logró se dio apenas tres días atrás, los hinchas de Independiente Rivadavia ya sacan cuentas para poder acompañar al club de sus amores en la Copa Libertadores 2026.
Si bien todavía no termina la edición 2025, que tiene como finalistas a Palmeiras y Flamengo, ya hay algunas confirmaciones con respecto a la próxima temporada.
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado, en principio, para la semana del 18 de marzo. Cuando llegue esta fecha, Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales y las tres sedes a las que deberá viajar para representar al fútbol mendocino fuera del país.
Con respecto a los partidos de la zona, Conmebol ha pautado lo siguiente: