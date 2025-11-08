Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Atento, Independiente Rivadavia: fecha del sorteo y los partidos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia gritó campeón en la Copa Argentina y, como consecuencia, aseguró su boleto para disputar la Copa Libertadores 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
De la mano de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia aseguró su lugar en la Copa Libertadores.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Independiente Rivadavia se coronó campeón de la Copa Argentina y no solamente sumó la primera estrella a su escudo, y al fútbol mendocino, sino que sacó boleto para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de la temporada 2026.

A dos años de haber logrado el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino, la Lepra se codeará con los equipos más importantes de Sudamérica en el torneo de clubes más importante del continente.

independiente rivadavia, copa argentina, historia
Independiente Rivadavia, campe&oacute;n de la Copa Argentina 2025.

Pese a que el logró se dio apenas tres días atrás, los hinchas de Independiente Rivadavia ya sacan cuentas para poder acompañar al club de sus amores en la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia y las fechas de la Copa Libertadores

Si bien todavía no termina la edición 2025, que tiene como finalistas a Palmeiras y Flamengo, ya hay algunas confirmaciones con respecto a la próxima temporada.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado, en principio, para la semana del 18 de marzo. Cuando llegue esta fecha, Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales y las tres sedes a las que deberá viajar para representar al fútbol mendocino fuera del país.

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores
Independiente Rivadavia asegur&oacute; su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con respecto a los partidos de la zona, Conmebol ha pautado lo siguiente:

  • Fecha 1: entre el 7 y 9 de abril
  • Fecha 2: entre el 14 y 16 de abril
  • Fecha 3: entre el 28 y 30 de abril
  • Fecha 4: entre el 5 y 7 de mayo
  • Fecha 5: entre el 19 y 21 de mayo
  • Fecha 6: entre el 26 y 28 de mayo

