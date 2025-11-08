Godoy Cruz visitará a Atlético Tucumán en un duelo clave: formaciones y dónde ver en vivo

Este domingo desde las 21.30, Godoy Cruz jugará ante Atlético Tucumán por la 15ta y penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El cotejo que afrontará el Tomba se disputará en el estadio Miguel Fierro, contará con el arbitraje de Sebastian Zunino y la televisación de ESPN Premium.
Será el último partido de visitante del Expreso en la fase regular y será decisivo para las aspiraciones para permanecer en la categoría. ya que si gana podría asegurar su continuidad en primera, siempre y cuando pierdan San Martín de San Juan (juega este sábado a las 21.30) y Aldosivi.
El Tomba debe ganar para alejarse de la "zona roja" del descenso, ya que tiene 27 unidades y les lleva un punto a Aldosivi y San Martín de San Juan, quienes hoy estarían descendiendo por la tabla anual y los promedios (también están últimos).
El equipo orientado por Omar Asad, que tuvo su debut en el empate sin goles ante San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, buscará su primer triunfo ante el Decano.
Cómo está Godoy Cruz en el Grupo B y en la tabla anual
El Expreso se ubica último en la Zona B con 11 puntos, producto de 1 triunfo, 8 empates y 5 caídas. En la tabla anual suma 28 puntos. El Bodeguero lleva siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas y cinco empates. Su última victoria fue el 1 de septiembre pasado ante Platense, por la 7ma fecha.
Así llega Atlético Tucumán
Atlético Tucumán viene de perder 3 a 0 ante Independiente, en Avellaneda, en el debut de Hugo Colace como entrenador. El Decano acumula tres derrotas seguidas, está en el puesto 11 con 15 puntos. En caso de volver a la victoria, se asegurará otro año en Primera, ya que en la tabla anual suma 31 unidades.
El historial entre Godoy Cruz y Atlético Tucumán
Se enfrentaron en 13 oportunidades, 10 en primera división y 3 en la Primera Nacional. El Tomba suma 4 victorias, el Decano 5 y hubo cinco empates.
La última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Atlético Tucumán
La última vez que se enfrentaron el Bodeguero y el Decano, Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, por el Torneo Apertura. Agustín Auzmendi a los 36' del primer tiempo le dio el triunfo al Tomba, que era dirigido por Esteban Solari.
Probables formaciones:
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar o Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.