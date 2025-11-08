Godoy Cruz visitará a Atlético Tucumán en un duelo clave: formaciones y dónde ver en vivo

El equipo orientado por Omar Asad, que tuvo su debut en el empate sin goles ante San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, buscará su primer triunfo ante el Decano.

godoy cruz san martin 2 Santino Andino es una de las figuras del Tomba. Foto: Axel Lloret/UNO

Cómo está Godoy Cruz en el Grupo B y en la tabla anual

El Expreso se ubica último en la Zona B con 11 puntos, producto de 1 triunfo, 8 empates y 5 caídas. En la tabla anual suma 28 puntos. El Bodeguero lleva siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas y cinco empates. Su última victoria fue el 1 de septiembre pasado ante Platense, por la 7ma fecha.

concentrados Godoy Cruz Estos son los convocados en Godoy Cruz.

Así llega Atlético Tucumán

Atlético Tucumán viene de perder 3 a 0 ante Independiente, en Avellaneda, en el debut de Hugo Colace como entrenador. El Decano acumula tres derrotas seguidas, está en el puesto 11 con 15 puntos. En caso de volver a la victoria, se asegurará otro año en Primera, ya que en la tabla anual suma 31 unidades.

convocados Atlético Tucumán.

El historial entre Godoy Cruz y Atlético Tucumán

Se enfrentaron en 13 oportunidades, 10 en primera división y 3 en la Primera Nacional. El Tomba suma 4 victorias, el Decano 5 y hubo cinco empates.

La última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Atlético Tucumán

La última vez que se enfrentaron el Bodeguero y el Decano, Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, por el Torneo Apertura. Agustín Auzmendi a los 36' del primer tiempo le dio el triunfo al Tomba, que era dirigido por Esteban Solari.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar o Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Sebastian Zunino.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.