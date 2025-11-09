Diego Tonetto, el ídolo de Independiente Rivadavia inmortalizado en el póster

Si hasta pensó en largar todo ya en el final hasta que sonó el teléfono para volver a Independiente Rivadavia, entendiendo que la vida siempre pone las cosas en su lugar. Quedaba una segunda vuelta para una historia que le tenía preparado otro desenlace, claro que ahora, al borde de los créditos, la película es de ensueño.

De perfil bajo y trabajo incansable puertas para adentro, Diego Tonetto se convirtió en el líder de un plantel que empezó a forjar cosas increíbles. Es más, abajo de todo su ego, hasta entendió que la cinta para potenciar a Sebastián Villa era algo que mejoraba al colombiano y al equipo, y vaya si lo fue.

El ascenso estaba bien pero era poco, porque Diego Tonetto entendió mejor que nadie que este equipo estaba para grandes cosas. Instalado en la elite del fútbol argentino, la vorágine lo pasó por arriba, por eso se quedó para seguir liderando a un plantel al que el hambre de gloria le brotaba por los poros.

Diego Tonetto Diego Tonetto llora. Cine.

Jamás una cara de culo, nunca un gesto adusto, y eso que Alfredo Berti le dio escasísimos minutos en la temporada: 8 minutos versus Tigre y otros 56 contra Aldosivi por Clausura más otros 5 minutos en total entre River Plate y la gran final de Argentinos Juniors. Pero como el filme tenía que ser perfecto, Diego Tonetto gana la Copa Argentina adentro de la cancha, siendo voz de mando en el momento más caliente con esa tanda de penales infartante.

En el podio de aplaudidos está su nombre, junto a Sebastián Villa y Alfredo Berti. El hincha de Independiente Rivadavia lo adoptó y lo tomó como propio, para adosarlo al lote de los predilectos. Por eso, cuando decida dar las hurras, su lugar en el mural de los intocables estará reservado. Ese idilio con el hincha será para siempre, y bien ganado lo tiene. Caudillo eterno.

Diego Tonetto: "Independiente Rivadavia es mi casa"

En medio de los festejos, Diego Tonetto no ocultó su alegría por la gloria eterna: "Estamos felices de lo que logramos, es coronar un año increíble con el club afianzado en Primera División, con la primera estrella para el fútbol mendocino y todo lo que se viene. A renovar el pasaporte, caudillos", dijo el referente leproso, todavía extasiado por la consagración.

Claro que a su sentido de pertenencia tampoco lo dejó pasar por alto: "Independiente Rivadavia es mi casa, el lugar donde quiero estar y creo que también merezco estar. Son muchos años peleándola, en el barro, en las malas. Ahora nos toca disfrutar todos juntos".

Los números de Diego Tonetto en Independiente Rivadavia