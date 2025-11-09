Pachy Romero presentó y homenajeó a las "Heroínas por siempre" y sus historias de resiliencia

pachy romero presento su libro Francisco Pachy Romero con su libro. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El homenaje a las mujeres resilientes

La presentación del libro fue en el Club Mendoza de Regatas, conducida por Laura Carbonari. La destacada comunicadora le pidió al autor que explicara por qué impulsó "Heroínas por siempre".

Así fue que Francisco Romero explicó que "siempre tuve la inquietud y necesidad de agradecer a las mujeres -como mi madre- que supieron abrirse paso solas, en medio de carencias económicas y de adversidades que les presentó la vida".

pachy romero presento su libro1 Laura Carbonari condujo la presentación del libro. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Entonces -amplió- pensé qué hacer. Las opciones eran hacerles un regalo, sea una caja de bombones o un ramo de flores. Es decir, lo clásico. Y allí que fue que salió esta idea de dejar registradas esas historias para que queden como documento de quiénes fueron y qué hicieron".

El Pachy advirtió que "quizás no son mujeres famosas, pero eso no es necesario para rendirles homenaje por lo que hicieron por sus hijos, nietos, bisnietos y sus familias y por lo que le dieron a la comunidad".

Luego intervino el doctor Francisco Pancho Olivares, prestigioso ginecólogo mendocino, quien escribió el poema titulado precisamente Mujer incluido como una suerte de prológo en las primeras páginas de "Heroínas...".

pachy romero presento su libro2 Laura Carbonari, Francisco Romero y el ginecólogo y poeta Pancho Olivares. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

También el historiador Gustavo Capone hizo uso de la palabra y destacó el valor documental de este libro además de repasar brevemente las historias de mujeres de Mendoza que dejaron su huella en las luchas por la independencia.

Finalmente cada una de las "heroínas" fueron pasando para recibir su homenaje, excepto las que ya no están, claro, como la artista plástica Viviana Ordóñez -fallecida este año- y la luchadora social María Isabel Figueroa de De Marinis, mamá de una joven desaparecida durante la dictadura militar. Estuvieron los familiares de ambas.

pachy romero presento su libro3 Emocionada, Amarilis, hija de la artista plástica Viviana Ordóñez, que falleció este año. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Las heroínas por siempre

El propio Pachy Romero describió a las mujeres protagonistas de su libro.

María Gabriela Sunseri , madre de 2 hijos. Diseñadora gráfica.

, madre de 2 hijos. Diseñadora gráfica. Hilda Teruel de Carrizo: madre de 3 hijos, abuela de 10 nietos y con una bisnieta. Vecina del Barrio Cementista.

madre de 3 hijos, abuela de 10 nietos y con una bisnieta. Vecina del Barrio Cementista. María Cecilia Coll: madre de 3 hijos, abuela de Gemelas. Médica oncóloga .

madre de 3 hijos, abuela de Gemelas. Médica oncóloga . María Estela Herrera: madre de 3 hijos, abuela de 9 nietos. Profesora de Educación Física.

madre de 3 hijos, abuela de 9 nietos. Profesora de Educación Física. Nelly María Pastora Gómez de Moraga: madre de 4 hijos, abuela de 3 nietos. Docente de Catamarca.

madre de 4 hijos, abuela de 3 nietos. Docente de Catamarca. Susana Sance: madre de 3 hijos .7 nietos. Docente.

madre de 3 hijos .7 nietos. Docente. Sara Mendiburu: madre de una hija. Vecina del barrio.

madre de una hija. Vecina del barrio. Viviana Ordóñez. Artista plástica fallecida recientemente. Tiene un capítulo especial titulado Nace una leyenda.

Artista plástica fallecida recientemente. Tiene un capítulo especial titulado Nace una leyenda. Las inmortales: Mary de la Rosa (tucumana), María Sofía Díaz (riojana) y Estela Irene Coronel (tucumana).

Mary de la Rosa (tucumana), María Sofía Díaz (riojana) y Estela Irene Coronel (tucumana). María Isabel Figueroa de De Marinis. Madre de una desaparecida en dictadura. Luchadora inclaudicable.

Madre de una desaparecida en dictadura. Luchadora inclaudicable. Esther Juliana Trejo de Romero: mi madre.

mi madre. Viviana Massi de Morillas: vecina.

pachy romero presento su libro7 Hijos, nietos y bisnietos de María Isabel de De Marinis, recordada madre de una joven desaparecida en dictadura. Foto: gentileza Jorge Márquez

El Pachy Romero

Francisco Romero es un personaje conocido de Mendoza podría decirse en todas las áreas. Alcanzó notoriedad como entrenador deportivo en el fútbol, el básquetbol, el boxeo, atletismo, vóleibol y seguramente en algunas otras disciplinas.

Por cada club de Mendoza que pasó dejó su impronta como riguroso (convocaba a sus dirigidos a las 6 de la mañana) pero también como compañero en el rol de contenedor y ni hablar de su sapiencia y todo lo que supo transmitir. Obtuvo títulos de campeón en todas las institiciones.

Fue docente destacadísimo en el el antiguo INEF (Instituto Nacional de Educación Física) y otras entidades educativas y aún hoy enseña y prepara alumnos en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

Como hacedor cultural se convirtió en un gran soporte para muchísimos artistas de Mendoza con quienes colaboró -siempre desinteresadamente- en la promoción y difusión de sus actividades.

También sobresalió en su rol de impulsor de grandes eventos deportivos y culturales y así fue que creó los Premios UNO a la Excelencia Deportiva y los Premios Escenario en Diario UNO y los Juegos Deportivos al Pie de Los Andes, en el matutino centenario.