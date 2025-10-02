Pilotos, autoridades provinciales, municipales, de la APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) y de la AVE (Asociación Volantes del Este) hicieron oficial la realización en Mendoza del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín.
El Turismo Nacional presentó el Gran Premio Coronación que marcará su regreso a Mendoza
