El Turismo Nacional presentó el Gran Premio Coronación que marcará su regreso a Mendoza

Pilotos, autoridades, la APAT y la AVE hicieron oficial la realización en Mendoza del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y 3 en San Martín.

Por UNO
El TN vuelve a Mendoza después de 11 años.

Pilotos, autoridades provinciales, municipales, de la APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) y de la AVE (Asociación Volantes del Este) hicieron oficial la realización en Mendoza del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y 3 en el Autódromo Ciudad de San Martín.

El 28, 29 y 30 de noviembre el TN volverá a la provincia y en la conferencia de prensa estuvieron los pilotos locales Julián Santero, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino junto a Emanuel Moriatis (APAT), el Intendente Raúl Rufeil, Mauricio Ginestar, de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, Mario Abed como Intendente de Junín y Alejandro Fernández (AVE).

TN 2

El regreso del TN Clase 2 y Clase 3 a Mendoza luego de once años quedó rubricado y será nada menos que con el Gran Premio Coronación, los días 28, 29 y 30 de noviembre.

“Estamos muy felices por regresar a Mendoza luego de varios años, visitando un autódromo muy importante y que espera con gran expectativa la llegada del TN. Entendemos que será el punto de partida de una relación que, pretendemos, se extienda con el correr de los años”, expresó a Moriatis.

En el mismo tono, Alejandro Fernández, de la AVE, reconoció: “El TN es una categoría que largamente anhelábamos tener y en poco más de un mes eso será posible. La gestión del equipo de la Asociación Volantes del Este permitió el acuerdo y tendremos un gran desafío para demostrar que estamos en condiciones de organizar un evento de estas características”.

