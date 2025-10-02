El Turismo Nacional presentó el Gran Premio Coronación que marcará su regreso a Mendoza

El regreso del TN Clase 2 y Clase 3 a Mendoza luego de once años quedó rubricado y será nada menos que con el Gran Premio Coronación, los días 28, 29 y 30 de noviembre.

“Estamos muy felices por regresar a Mendoza luego de varios años, visitando un autódromo muy importante y que espera con gran expectativa la llegada del TN. Entendemos que será el punto de partida de una relación que, pretendemos, se extienda con el correr de los años”, expresó a Moriatis.

En el mismo tono, Alejandro Fernández, de la AVE, reconoció: “El TN es una categoría que largamente anhelábamos tener y en poco más de un mes eso será posible. La gestión del equipo de la Asociación Volantes del Este permitió el acuerdo y tendremos un gran desafío para demostrar que estamos en condiciones de organizar un evento de estas características”.