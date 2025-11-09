Colapinto largará en el puesto 18 del GP de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una floja clasificación y largará en el puesto 18 del GP de Brasil de Fórmula 1. Tuvo un choque en la carrera sprint.
Franco Colapinto tuvo una floja clasificación y largará en el puesto 18 del GP de Brasil de Fórmula 1. Tuvo un choque en la carrera sprint.
Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18° en la carrera de este domingo, luego de quedar eliminado en la Q1.
En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que este sábado por la mañana ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.
La gran decepción de la clasificación fue el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien quedó eliminado en Q1 y largará 16°.
La carrera del GP de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título, será este domingo a partir de las 14 (hora de Argentina).