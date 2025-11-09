Colapinto largará en el puesto 18 del GP de Brasil de Fórmula 1

Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, largará 18° en la carrera de este domingo, luego de quedar eliminado en la Q1.

colapinto A Colapinto lo quiere mucho la gente.

En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que este sábado por la mañana ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.