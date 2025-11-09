ANSES: quiénes cobran esta semana del 10 al 14 de noviembre

anses (14) ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Quiénes cobran esta semana del 10 al 14 de noviembre según ANSES

Según el calendario de pagos de noviembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,08%, incremento tomado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

También cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Por Embarazo (AUE), Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 14 de noviembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 14 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 14 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 13 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 14 de noviembre de 2025

*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 13 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 14 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 (mes a cobrar octubre)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 30 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pagos pendientes de octubre 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas