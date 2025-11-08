Becas Progresar: se confirmó el calendario de pago para noviembre de 2025

Becas Progresar Progresar es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Becas Progresar: fechas de cobro en noviembre de 2025

Como lo muestra ANSES detalladamente en su página web, el calendario de pago de las Becas Progresar están a la vista para todos los beneficiarios. Así, los becarios pueden encontrar todo lo necesario para recibir el correspondiente depósito.

Las fechas de pagos de noviembre de 2025 de las Becas Progresar comienza el próximo lunes 10 y se extiende hasta el viernes 14, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

ANSES-Becas-Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) es una beca para jóvenes que quieren estudiar o hacer cursos de formación profesional.

Fechas de cobro del mes de noviembre:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 14 de noviembre

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.