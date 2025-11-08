La noticia más esperada por todos los beneficiarios de las Becas Progresar llegó de parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al confirmar el calendario de pago en noviembre de 2025. Hace varios meses ya que los becarios conocen con antelación le día que reciben el dinero según la terminación de DNI.
Becas Progresar: se confirmó el calendario de pago para noviembre de 2025
ANSES dio a conocer detalladamente el calendario de pago de las Becas Progresar para el undécimo mes del año, según la terminación de documento de cada beneficiario. Este es el sexto mes que el organismo los da a conocer, es uno de los tantos cambios que vienen implementando para mejorar la atención de los diferentes beneficiarios.
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Becas Progresar: fechas de cobro en noviembre de 2025
Como lo muestra ANSES detalladamente en su página web, el calendario de pago de las Becas Progresar están a la vista para todos los beneficiarios. Así, los becarios pueden encontrar todo lo necesario para recibir el correspondiente depósito.
Las fechas de pagos de noviembre de 2025 de las Becas Progresar comienza el próximo lunes 10 y se extiende hasta el viernes 14, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.
Fechas de cobro del mes de noviembre:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 11 de noviembre
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 12 de noviembre
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 13 de noviembre
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 14 de noviembre
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
Montos de las Becas Progresar 2025
Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:
- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias
Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.