El regreso de la ficción a la TV: El Siete emitirá la temporada completa de la serie "Ranchera"

Ranchera serie producida por Miguel Grau-Bassas con Pablo Rago, Malena Narvay y elenco Pablo Rago y Malena Narvay protagonizan uno de los 9 capítulos de la serie "Ranchera" que vuelve a la pantalla de El Siete. Foto: Gentileza Miguel Grau-Bassas

El regreso de "Ranchera" a la señal de El Siete tiene un condimento especial: por primera vez se emitirá la serie completa. Es que hace una década el canal de TV mendocino llevó a su pantalla esta ficción pero no se vio su temporada completa.

Ahora llegará con el estreno de capítulos inéditos como "Copiloto" (filmado en Tucumán) y la entrega doble de "Medio hermanos" (rodada en San Juan). En tiempos donde el streaming domina el consumo, esta apuesta por la emisión semanal de una serie de ficción busca recuperar el ritual televisivo tradicional. Y de paso también podrá verse en las plataformas digitales del canal mendocino.

El Siete apuesta por una serie federal que devuelve la ficción a la TV

Lo que hace destacar a esta producción es su carácter genuinamente federal. No se trata sólo de filmar en el interior sino de integrar elencos donde figuras de la talla de Pablo Rago, Juan Gil Navarro y Marco Antonio Caponi comparten escenas con destacados artistas locales de cada provincia que atravesó la Ford Ranchero.

Se trata de una radiografía audiovisual de la Argentina profunda, hecha a pulmón y con una mirada independiente que hoy es difícil de encontrar en la TV de aire local.

Para Miguel Grau-Bassas, motor de este proyecto, la vuelta de su serie a la pantalla local representa un logro personal y profesional tras años de trabajo independiente en la industria audiovisual.

Ranchera serie producida por Miguel Grau-Bassas con María Abadi, Diego Alonso y elenco María Abadi y Diego Alonso en uno de los capítulos de la serie rodado en Mendoza. Foto: Gentileza Miguel Grau-Bassas

En contacto con Diario UNO, el productor reconoce que "Ranchera" "fue una serie compleja de hacer porque hice mis primeros pasos fuertes en la industria, convocando a actores populares y otros locales de cada provincia". Y refuerza: "Es una serie independiente, que no tuvo financiamiento estatal ni subsidio importante".

Grau-Bassas destaca la importancia de que la serie se pueda ver tanto por aire como por las plataformas digitales de El Siete, permitiendo que el talento local trascienda fronteras. "Estamos muy contentos con la dinámica que logró la serie, el humor que la caracteriza y el elenco tremendo que se formó para cada entrega", destaca.

El debut actoral de Gisela Campos en la serie

Uno de los pilares de la serie fue la dirección de Diego Corsini, quien estuvo al frente de 3 capítulos filmados entre 2016 y 2018. Corsini recuerda que se sumó al proyecto tras presentar su película "Pasaje de vida" en Mendoza.

"La experiencia fue sacrificada porque hacía un calor terrible y gran parte transcurría en el desierto. Contábamos con recursos súper limitados, pero con todo el apoyo de la gente del lugar", relata el director quien se puso feliz con el reestreno de una serie que quedó entre las mejores experiencias audiovisuales de su carrera.

De los episodios dirigidos por Diego Corsini se encuentra "El coleccionista", rodado en La Paz con Juan Gil Navarro y el mendocino Marco Antonio Caponi. Sobre este capítulo, Corsini destaca la estética: "Llega al tono grotesco y me parece que quedó muy digno. Marco y Juan la rompen".

Ranchera serie producida por Miguel Grau-Bassas con Victorio D'Alessandro, Gisela Campos y Osqui Guzman En un episodio de "Ranchera" debutó como actriz Gisela Campos. Aquí, en el back junto a Victorio D'Alessandro y Osqui Guzmán. Foto: Gentileza Miguel Grau-Bassas

También dirigió "Nada es lo que parece" en Junín, donde trabajó con Pablo Rago y Malena Narvay, destacando el profesionalismo de un elenco que eleva la propuesta.

Pero uno de los puntos más atractivos para el público local es ver a Gisela Campos en una faceta totalmente distinta. La reconocida conductora de El Siete hizo su debut en la ficción en el capítulo "Reina", compartiendo pantalla con Osqui Guzmán y Victorio D’Alessandro. "Es comedia pura, nos divertimos mucho", recuerda Diego Corsini.

Embed - Reel Ranchera la serie 2017

Cuando la TV se pone a la par del streaming

La serie también sirve como homenaje al talento mendocino, contando con la participación de figuras como Diego Martínez, Antonella Mastrapasqua y el recordado y querido actor Claudio Martínez.

Esta mixtura de nombres nacionales y locales refuerza la identidad de un proyecto audiovisual que nació para demostrar que en las provincias se puede hacer ficción de alto nivel artístico y de impacto popular.

En un mercado donde las plataformas digitales funcionan como "nuevos grandes estudios" que priorizan sus propios contenidos, la emisión en un canal de aire como El Siete es vista por sus creadores como un acto de rebeldía necesaria.

Back de la serie Ranchera con capitulos dirigidos por Diego Corsini con Malena Narvay y elenco Diego Corsini dirigió 3 capítulos de la serie del mendocino Miguel Grau-Bassas. Uno fue el que protagoniza Malena Narvay. Foto: Gentileza Diego Corsini

Diego Corsini reflexiona: "Hoy casi todo lo que es ficción se consume sólo en plataformas. Entonces la apuesta de El Siete por 'Ranchera' realmente es un evento diferente que celebro".

El director de "Solos en la ciudad" también valora el formato de estreno semanal de la serie del rivadaviense Miguel Grau-Bassas: "Volver a ese vértigo de que termina un capítulo y tengo que esperar una semana, como era en nuestras infancias, le da un toque vintage atractivo". Y confiesa: "'Ranchera' es un proyecto que quiero mucho, que fue muy sacrificado y que costó mucho empuje pero valió la pena".

La visión de El Siete: hablar sobre lo que nos pasa

Desde la gerencia de programación de El Siete, el regreso de "Ranchera" se vive como la reafirmación de un compromiso histórico con el contenido regional.

Leandro Baldivieso, gerente de programación y producción de El Siete, explica: "En el canal siempre apostamos al desarrollo de contenidos propios y de terceros, pero haciendo foco en hablar sobre lo que nos pasa. Es el camino más difícil, pero nuestra empresa siempre marcó un rumbo en ese sentido".

Baldivieso destaca que el caso de "Ranchera" es paradigmático por la naturaleza de su origen, al haberse gestado sin los apoyos tradicionales de fomento cinematográfico o audiovisual de ningún tipo.

Ranchera serie producida por Miguel Grau-Bassas con Darío Lopilato y elenco Darío Lopilato también formó parte del elenco de la serie "Ranchera" que este sábado 6 llega a El Siete. Foto: Gentileza Miguel Grau-Bassas

"Esta ficción se produjo absolutamente de manera independiente, sin aportes de ningún organismo más allá de colaboraciones de algún municipio para rodar. Por eso su proceso fue más largo que otras producciones que tuvieron el apoyo del INCAA, por ejemplo", señala el gerente de El Siete.

Es por eso que la apuesta del canal busca valorar el encuentro entre trayectorias nacionales y regionales en un formato que hoy es casi una excepción en las grillas de la TV argentina. "Estamos muy felices de tener nuevamente en pantalla este producto que, lamentablemente, es una rareza en la televisión del interior e incluso nacional", concluye Baldivieso.

Con historias que van desde el desierto mendocino hasta los campos de Buenos Aires, "Ranchera" se prepara para demostrar que, sobre cuatro ruedas y con buena narrativa, la ficción argentina está viva y con ganas de seguir viaje.