Carlos Alcaraz batalló, ganó, y quedó a un paso del objetivo en el ATP Finals

Alcaraz, logró una muy esforzada victoria por 6-7(2), 7-5 y 6-3 frente a Taylor Fritz, luego de 2 horas y 48 minutos de juego. Un nuevo triunfo en el torneo que se juega en Turín le aseguraría cerrar el año cono el número uno del ranking ATP.

Carlos Alcaraz fue de menor a mayor frente a Taylor Fritz

El rendimiento en cacha de Carlos Alcaraz fue de menor a mayor, ya que comenzó con un nivel muy flojo en los primeros sets, teniendo incluso puntos de quiebre en contra en el segundo parcial, lo que hubiese inclinado la balanza a favor de Fritz.