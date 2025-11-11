Carlos Alcaraz batalló, ganó, y quedó a un paso del objetivo en el ATP Finals

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/1988277095467045042&partner=&hide_thread=false
Sin embargo, el número 1 del mundo sacó a relucir su mejor nivel en el momento clave del segundo parcial para imponerse por 7-5 e igualar el encuentro.
Ya en el set definitivo, Alcaraz se mostró mucho más sólido y consiguió un quiebre clave en el sexto game, que le permitió tomar una ventaja que sería decisiva ya que solo le bastó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para llevarse una trabajada victoria.
Con este resultado, Alcaraz podría asegurarse la clasificación a las semifinales en caso de que este martes el australiano Alex de Miñaur (7°) le gane al italiano Lorenzo Musetti (9°), quien entró por la ventana al torneo tras la baja del serbio Novak Djokovic.