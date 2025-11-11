Inicio Ovación Tenis Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz batalló, ganó, y quedó a un paso del objetivo en el ATP Finals

El español Carlos Alcaraz reafirmó su condición de número uno al vencer en el ATP Finals al estadounidense Taylor Fritz y quedara un paso de las semifinales

Por Raúl Adriazola [email protected]
Carlos Alcaraz avanza en el ATP Finals y está a un paso de asegurarse el puesto de número uno del ranking mundial.

El español Carlos Alcaraz(1°) dio un paso fundamental en su objetivo de cerrar el año como número uno del tenis mundial. Este martes se impuso al estadounidense Taylor Fritz (6°) y se acercó a las semifinales del ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores del ranking.

Alcaraz, logró una muy esforzada victoria por 6-7(2), 7-5 y 6-3 frente a Taylor Fritz, luego de 2 horas y 48 minutos de juego. Un nuevo triunfo en el torneo que se juega en Turín le aseguraría cerrar el año cono el número uno del ranking ATP.

Carlos Alcaraz fue de menor a mayor frente a Taylor Fritz

El rendimiento en cacha de Carlos Alcaraz fue de menor a mayor, ya que comenzó con un nivel muy flojo en los primeros sets, teniendo incluso puntos de quiebre en contra en el segundo parcial, lo que hubiese inclinado la balanza a favor de Fritz.

Sin embargo, el número 1 del mundo sacó a relucir su mejor nivel en el momento clave del segundo parcial para imponerse por 7-5 e igualar el encuentro.

Ya en el set definitivo, Alcaraz se mostró mucho más sólido y consiguió un quiebre clave en el sexto game, que le permitió tomar una ventaja que sería decisiva ya que solo le bastó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para llevarse una trabajada victoria.

Con este resultado, Alcaraz podría asegurarse la clasificación a las semifinales en caso de que este martes el australiano Alex de Miñaur (7°) le gane al italiano Lorenzo Musetti (9°), quien entró por la ventana al torneo tras la baja del serbio Novak Djokovic.

