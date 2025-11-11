La sanción a Boca por el recibimiento en el Superclásico y al hincha que provocó a los jugadores de River

La Bombonera fue una fiesta: la hinchada de Boca Juniors fue la encargada de armar el escenario ideal para que sus jugadores sientan lo que es jugar en uno de los equipos más grandes del mundo y los acompañaron durante los 90 minutos para que el Superclásico se tiña de Azul y Oro.
Pero pasado el regocijo y la alegría de un domingo que quedará en la memoria de los miles de hinchas que se hicieron presentes en el triunfo de Boca y tras un recibimiento histórico, llegaron las sanciones que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá acatar.
Dura sanción a Boca Juniors por la previa del Superclásico
El comité de Seguridad en el Fútbol resolvió una sanción a modo de castigo por los excesos que se llevaron adelante en el recibimiento del Superclásico, donde los hinchas acompañaron la entrada de los jugadores de Boca con papelitos como en los tiempos de antaño. Esto provocó el retraso del inicio del partido y la molestia del ente de regulación de eventos deportivos.
Y aunque nada puede opacar la fiesta y la alegría que reina en el Xeneize tras vencer a River Plate, ahora se dio a conocer la sanción que recaerá sobre los hinchas que, inevitablemente, modificará el colorido que le dan sus fanáticos a las tribunas.
Es que el ente regularizador decidió que en la fecha 16 - la última - del Torneo Clausura de la Liga Profesional los hinchas de la Azul y Oro no puedan llevar banderas a La Bombonera en el partido que los enfrentará contra Tigre, por lo que se las tendrán que ingeniar de otra manera para mantener la fiesta.
La sanción al hincha de Boca que se burló de los jugadores de River
Cuando los jugadores de River se disponían a retirarse del campo de juego un hincha de Boca ingresó y comenzó a filmarse con su celular. En las imágenes se veía su rostro y a la tribuna del Xeneize, pero cuando vio a los jugadores del Millo se colocó adelante para que se vieran en la filmación mientras sacaba la lengua.
Ante esta situación, Maximiliano Salas se acercó e intentó golpear el celular del hincha, quien siguió caminando hacia adelante escapando de la zona donde estaban los jugadores de River. Finalmente, el Comité de Seguridad le sancionó una dura medida: el joven posee un derecho de admisión por los próximos dos años; es así que no podrá ingresar a espectáculos deportivos durante ese período.