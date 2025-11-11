La sanción a Boca por el recibimiento en el Superclásico y al hincha que provocó a los jugadores de River

Y aunque nada puede opacar la fiesta y la alegría que reina en el Xeneize tras vencer a River Plate, ahora se dio a conocer la sanción que recaerá sobre los hinchas que, inevitablemente, modificará el colorido que le dan sus fanáticos a las tribunas.

Es que el ente regularizador decidió que en la fecha 16 - la última - del Torneo Clausura de la Liga Profesional los hinchas de la Azul y Oro no puedan llevar banderas a La Bombonera en el partido que los enfrentará contra Tigre, por lo que se las tendrán que ingeniar de otra manera para mantener la fiesta.

La sanción al hincha de Boca que se burló de los jugadores de River

agresion-maxi-salas El hincha de Boca se burló de los jugadores de River.

Cuando los jugadores de River se disponían a retirarse del campo de juego un hincha de Boca ingresó y comenzó a filmarse con su celular. En las imágenes se veía su rostro y a la tribuna del Xeneize, pero cuando vio a los jugadores del Millo se colocó adelante para que se vieran en la filmación mientras sacaba la lengua.

Embed El golpe de Maxi Salas a una persona que se encontraba grabando dentro del campo de juego. pic.twitter.com/xELkkUGMPT — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2025

Ante esta situación, Maximiliano Salas se acercó e intentó golpear el celular del hincha, quien siguió caminando hacia adelante escapando de la zona donde estaban los jugadores de River. Finalmente, el Comité de Seguridad le sancionó una dura medida: el joven posee un derecho de admisión por los próximos dos años; es así que no podrá ingresar a espectáculos deportivos durante ese período.