Fue compañero de Messi en Barcelona y ahora es investigado por una supuesta estafa

Andrés Iniesta, ídolo del Barcelona y que fue campeón del Mundial de 2010 con España, la pasa mal. Es que la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar por presunta estafa agravada contra el exjugador y otros dos socios, a raíz de denuncias por inversiones que nunca se concretaron en eventos deportivos y musicales.

iniesta.jfif Andrés Iniesta.

El caso está relacionado con NSN Sudamérica S.A.C., la filial peruana de la empresa internacional de Iniesta, Never Say Never (NSN) Barcelona.