Inicio Ovación Fútbol Barcelona
Un problemón

Fue compañero de Messi en Barcelona y ahora es investigado por una supuesta estafa

Un referente del Barcelona donde brillaba Lionel Messi es investigado en la actualidad por una presunta estafa

Por UNO
Lionel Messi lideraba un Barcelona brillante. Uno de los referentes de ese equipo está en problemas.

Lionel Messi lideraba un Barcelona brillante. Uno de los referentes de ese equipo está en problemas.

La noticia conmovió al mundo futbolístico. Un referente del Barcelona donde brillaba el astro argentino Lionel Messi es investigado en la actualidad por una presunta estafa. Se trata de Andrés Iniesta.

Andrés Iniesta, ídolo del Barcelona y que fue campeón del Mundial de 2010 con España, la pasa mal. Es que la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar por presunta estafa agravada contra el exjugador y otros dos socios, a raíz de denuncias por inversiones que nunca se concretaron en eventos deportivos y musicales.

iniesta.jfif
Andr&eacute;s Iniesta.

Andrés Iniesta.

El caso está relacionado con NSN Sudamérica S.A.C., la filial peruana de la empresa internacional de Iniesta, Never Say Never (NSN) Barcelona.

La presunta estafa de Iniesta

Según consta en el expediente de la fiscalía, entre 2023 y 2024 la empresa de habría apropiado de 600 mil dólares de empresarios locales bajo la promesa de organizar partidos de leyendas entre las selecciones de Perú y España, un amistoso entre Cienciano y Nacional de Ecuador, además de festivales de música y deporte. Sin embargo, seolo se realizó el Upa Upa Fest, con importantes pérdidas económicas.

messi iniesta2.jpg
Messi e Iniesta.

Messi e Iniesta.

Los denunciantes dicen que los responsables de NSN Sudamérica S.A.C , Ricardo Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, utilizaron el nombre del ex talentoso jugador español Iniesta para captar inversiones. Posteriormente la empresa fue declarada en quiebra, pero se investiga si parte del dinero fue transferido a la matriz de NSN en Europa.

El comunicado oficial de NSN, la empresa de Andrés Iniesta

  • Ante las informaciones publicadas en las últimas horas, NSN y Andrés Iniesta quieren manifestar que:
  • Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas.
  • Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público.
  • Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación.
  • Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas