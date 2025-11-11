El inusual Mundial Sub 17 de Qatar con 48 selecciones y que juegan en un mismo predio

Los encuentros que ya se jugaron en Fase de Grupo, y los que vienen por dieciseisavos de final han tenido como escenario las canchas de la llamada Ciudad Deportiva de Aspire Zone. La organización dispuso ocho canchas para que se jueguen todos los partidos de este torneo.

futbol-mundial sub 17-doha-aspire zone (1)

El impresionante Aspire Zone, sede del Mundial Sub 17 de la FIFA

El complejo cuenta con diversas instalaciones deportivas, administrativas y comerciales, la mayoría de ellas construidas para los Juegos Asiáticos de 2006. Entre sus instalaciones deportivas están, el Estadio Internacional Khalifa, un estadio con capacidad para 50.000 personas utilizado principalmente para partidos de fútbol; el Centro Acuático Hamad, una piscina de tamaño olímpico; y el Aspire Dome, que es el pabellón deportivo multiusos cubierto más grande del mundo y contiene 13 campos de juego diferentes.

Una vez que pasen los 16avos, donde la Selección argentina Sub 17 enfrenta su par de México, en la cancha Número 2. Los octavos de final se jugarán el martes 18 de noviembre, mientras que la instancia de cuartos se disputará el viernes 21. La definición de la Copa del Mundo por un lugar en la final, o sea las semifinales, tienen como fecha el lunes 24 y la definición por el trofeo más el duelo por el tercer puesto será el jueves 27 de este mes.