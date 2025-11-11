La plataforma de Netflix se ha lucido durante todo el 2025, ofreciendo a los suscriptores muchas series y películas de gran calidad, con tramas atrapantes y elencos espectaculares. Una de ellas llegó al gigante de la N roja el 25 de septiembre de 2025.
El drama más candente de Netflix que se ganó un lugar entre las mejores series de 2025
De los creadores de Peaky Blinders, Netflix sumó a su catálogo de series y películas una de las ofertas mejor valoradas de 2025
Se trata de la serie La casa Guinness, un drama de época que se desarrolla en la Irlanda de 1868 y explora la vida de los herederos de la cervecería Guinness. Dirigida por el escritor británico Steven Knight, creador de la Peaky Blinders, está entre las mejores series de 2025.
La casa Guinness tiene un total de 8 episodios y ha recibido los mejores elogios por parte de la crítica especializada. “El creador de Peaky Blinders crea un nuevo pepinazo para Netflix. Aunque a veces los personajes se exceden en su cinismo y aire canalla, hay que reconocer que ofrece un espectáculo impresionante”, sentenció Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas.
Por su parte, Carly Lane de Collider afirma que la serie de Netflix “es tan perturbadora como necesita serlo y, en general, sigue siendo agradable, al igual que la cerveza negra que se sentirá tentado a servirse después de verla”.
Netflix: tráiler de la serie La casa Guinness
Netflix: de qué trata la serie La casa Guinness
La sinopsis oficial de la serie La casa Guinness versa: “Lazos familiares, amores prohibidos y el legado de un padre se entrecruzan en este drama candente que retrata las escandalosas vidas de los hermanos Guinness”.
Esta serie que llegó a Netflix desarrolla su trama en la Irlanda de 1868. Cuando el dueño de la cervecería Guinness muere, el destino este queda en manos de sus cuatro hijos. El problema es que cada uno de estos tiene uno que otro secreto oscuro que esconder y el futuro de la cervecería, una marca registrada de Dublín, puede estar comprometido.
Reparto de La casa Guinness, serie de Netflix
- Anthony Boyle (Arthur Guinness)
- Lous Partridge (Edward Guinness)
- Emily Fairn (Anne Lee Guinness)
- Fionn O‘Shea (Benjamin Guinness)
- David Wilmot (Bonnie Champion)
- Niamh McCormack (Ellen Cochrane)
- James Norton (Sean Rafferty)
- Jack Gleeson (Byron Hughes)
Dónde ver la serie La casa Guinness, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La casa Guinness (House of Guinness) se puede ver en Netflix.
- España: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.