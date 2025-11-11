El drama más candente de Netflix que se ganó un lugar entre las mejores series de 2025

netflix-serie-la-casa-guinness-estreno La casa Guinness es una nueva serie de Netflix que está entre las mejores ofertas del año.

Por su parte, Carly Lane de Collider afirma que la serie de Netflix “es tan perturbadora como necesita serlo y, en general, sigue siendo agradable, al igual que la cerveza negra que se sentirá tentado a servirse después de verla”.

Netflix: tráiler de la serie La casa Guinness

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La casa Guinness

La sinopsis oficial de la serie La casa Guinness versa: “Lazos familiares, amores prohibidos y el legado de un padre se entrecruzan en este drama candente que retrata las escandalosas vidas de los hermanos Guinness”.

Esta serie que llegó a Netflix desarrolla su trama en la Irlanda de 1868. Cuando el dueño de la cervecería Guinness muere, el destino este queda en manos de sus cuatro hijos. El problema es que cada uno de estos tiene uno que otro secreto oscuro que esconder y el futuro de la cervecería, una marca registrada de Dublín, puede estar comprometido.

netflix-serie-la-casa-guinness La casa Guinness fue dirigida por el creador de Peaky Blinders.

Reparto de La casa Guinness, serie de Netflix

Anthony Boyle (Arthur Guinness)

Lous Partridge (Edward Guinness)

Emily Fairn (Anne Lee Guinness)

Fionn O‘Shea (Benjamin Guinness)

David Wilmot (Bonnie Champion)

Niamh McCormack (Ellen Cochrane)

James Norton (Sean Rafferty)

Jack Gleeson (Byron Hughes)

Dónde ver la serie La casa Guinness, según la zona geográfica