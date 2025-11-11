Su historia comenzó cuando una falla tectónica abrió lentamente la corteza terrestre, dando origen a una cuenca que aún hoy continúa expandiéndose. Te contamos sobre este lago que es una maravilla de la naturaleza y único en el planeta Tierra.

Pinus longaeva (pino bristlecone), (3)

El lago más profundo y antiguo del planeta Tierra: 1.500 metros de profundidad y con un cuarto del agua dulce

En el corazón helado de Siberia, entre montañas y bosques de coníferas, se extiende una inmensidad azul que parece no tener fondo. Es el Lago Baikal, el más profundo del planeta Tierra, un gigante de agua dulce que guarda en su interior más misterios que cualquier océano.