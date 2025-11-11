Introdujo cuatro hipopótamos a América del Sur y hoy son casi 200: cambia para siempre la química de los ríos

Hoy, según estudios del Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia, se estima que existen entre 150 y 200 hipopótamos distribuidos principalmente en los ríos Magdalena y Cauca. En África, estos animales habitan ecosistemas controlados por depredadores naturales, en este país de América del Sur, en cambio, no tienen ninguno. Su población crece sin freno y con ello, su impacto ambiental.

Hipotamos pablo escobar (2)

¿Por qué estos animales modifican los ríos de América del Sur?

El hipopótamo altera los ecosistemas acuáticos de América del Sur porque remueve sedimentos, destruye vegetación, desplaza a especies nativas y modifica la calidad del agua con sus desechos orgánicos. Además, representa un riesgo real para las comunidades locales cercanas a los ríos de Colombia. Aunque parecen dóciles, los hipopótamos son territoriales y agresivos, en África causan más muertes humanas que cualquier otro mamífero salvaje.

Sin embargo, el dilema no es solo científico, sino ético. ¿Qué hacer con ellos? ¿Erradicarlos, reubicarlos, esterilizarlos? Las respuestas dividen a ambientalistas, políticos y comunidades. Mientras tanto, los hipopótamos continúan su marcha lenta y silenciosa por los ríos colombianos, entre niebla y lirios de agua, convertidos en símbolo de un desequilibrio que el ser humano creó.