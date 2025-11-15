Con la fe intacta, los hinchas de Godoy Cruz llegan al Gambarte

Con mucha ilusión, los hinchas de Godoy Cruz van llegando al estadio Feliciano Gambarte para lo que será una verdadera final ante Deportivo Riestra, en el marco del último partido del torneo Clausura, donde el Tomba se juega la permanencia.
Para alcanzar el milagro el dueño de casa no solamente deberá ganarle al Malevo, sino que tiene que esperar que Aldosivi no sume de a tres ante San Martín de San Juan. Si esto sucede, jugará un desempate.
Los hinchas de Godoy Cruz, quienes tuvieron una semana difícil en cuanto a lo anímico, recargaron energías y poco a poco van alistándose en el Feliciano Gambarte para alentar al equipo de Omar Asad.
Poco a poco los simpatizantes del Bodeguero van tiñendo de azul y blanco las adyacencias de su estadio, ese en el que dirán presente para acompañar al club de sus amores en el momento más complicado de los últimos años.
El hincha de Godoy Cruz dijo presente en la previa, alentó y le transmitió al equipo que se puede. Que el milagro futbolístico es posible y que mientras las matemáticas den, hay que luchar por ello.
"Los pibes que te alentamos siempre, nunca te vamos a abandonar. Dale dale dale To...", fue el grito de este grupo de amigos que comparte la pasión por el Expreso.
Otro de los que llegó temprano a las inmediaciones del Gambarte fue Facundo, quien acompañado por su hijo aguarda por una victoria de su equipo.
"Soy mendocino pero estoy viviendo hace un tiempo en México. Adelanté el vuelo para estar. Había que estar como sea. Esperamos poder ganar, la esperanza es lo último que se pierda. Que pase lo que tenga que pasar, pero que los jugadores dejen lo que tienen que dejar.
Agustín, uno de los primeros en llegar a alentar a Godoy Cruz, expresó: "Con la ilusión siempre intacta, por más que los resultados no sean los favorables. La ilusión siempre está, queremos siempre lo mejor para el Tomba".
"Han sido días complicados. Espero que las cosas lleguen, que podamos seguir en Primera y nos salvemos del descenso. Esperamos ganar y que San Martín gane o al menos empate", cerró el hincha.
Tatú, reconocido hincha de Godoy Cruz, llegó al Gambarte junto a su nieto Feliciano. Ambos, como el resto de la familia y amigos, aguardan para acompañar al Expreso ante Deportivo Riestra.
Para comenzar, expresó: "La verdad que muchos partidos, muchos viajes. Ahora no viajo tanto, pero antes sí. A todos lados, a todas partes. Muchas veces a San Juan. Ahora estamos pasando este momento y esperando salir adelante".
"Estoy con mi nieto Feliciano. Tiene nueve años y desde que tenía pocos días de nacido lo trajimos para hacerlo socio", sentenció dejando clara la pasión de la familia por los colores.
Minutos antes del silbatazo inicial, y tras la finalización de la entrada en calor, los hinchas le dejaron un claro mensaje a los directivos de Godoy Cruz.
"No falles a tu hinchada, la que te sigue en las buenas y en las malas", fue uno de los cánticos que se escuchó en la previa del encuentro.
Acto seguido, este grito de guerra se convirtió en un fuerte y claro mensaje contra los dirigentes del Expreso: "La Comisión, la Comisión, se va la pu.. que lo parió...".