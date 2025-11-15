Con la fe intacta, los hinchas de Godoy Cruz llegan al Gambarte

Poco a poco los simpatizantes del Bodeguero van tiñendo de azul y blanco las adyacencias de su estadio, ese en el que dirán presente para acompañar al club de sus amores en el momento más complicado de los últimos años.

El optimismo de los hinchas de Godoy Cruz

El hincha de Godoy Cruz dijo presente en la previa, alentó y le transmitió al equipo que se puede. Que el milagro futbolístico es posible y que mientras las matemáticas den, hay que luchar por ello.

Embed - Hinchas de Godoy Cruz haciendo la previa al partido contra Riestra donde se juega la permanencia

"Los pibes que te alentamos siempre, nunca te vamos a abandonar. Dale dale dale To...", fue el grito de este grupo de amigos que comparte la pasión por el Expreso.

Otro de los que llegó temprano a las inmediaciones del Gambarte fue Facundo, quien acompañado por su hijo aguarda por una victoria de su equipo.

Embed - Un hincha de Godoy Cruz que vive en México haciendo el aguante previo al duelo con Riestra

"Soy mendocino pero estoy viviendo hace un tiempo en México. Adelanté el vuelo para estar. Había que estar como sea. Esperamos poder ganar, la esperanza es lo último que se pierda. Que pase lo que tenga que pasar, pero que los jugadores dejen lo que tienen que dejar.

Embed - Hincha madrugador del Tomba en la previa al partido Godoy Cruz- Riestra con la permanencia en juego

Agustín, uno de los primeros en llegar a alentar a Godoy Cruz, expresó: "Con la ilusión siempre intacta, por más que los resultados no sean los favorables. La ilusión siempre está, queremos siempre lo mejor para el Tomba".

"Han sido días complicados. Espero que las cosas lleguen, que podamos seguir en Primera y nos salvemos del descenso. Esperamos ganar y que San Martín gane o al menos empate", cerró el hincha.

Embed - Previa al duelo Godoy Cruz- Riestra y la palabra del hincha tombino Tatú, junto a su nieto

Tatú, reconocido hincha de Godoy Cruz, llegó al Gambarte junto a su nieto Feliciano. Ambos, como el resto de la familia y amigos, aguardan para acompañar al Expreso ante Deportivo Riestra.

Para comenzar, expresó: "La verdad que muchos partidos, muchos viajes. Ahora no viajo tanto, pero antes sí. A todos lados, a todas partes. Muchas veces a San Juan. Ahora estamos pasando este momento y esperando salir adelante".

"Estoy con mi nieto Feliciano. Tiene nueve años y desde que tenía pocos días de nacido lo trajimos para hacerlo socio", sentenció dejando clara la pasión de la familia por los colores.

Hinchas de Godoy Cruz Los hinchas de Godoy Cruz, dentro del Feliciano Gambarte.

Hinchas de Godoy Cruz Los simpatizantes del Expreso, en la previa.

Hinchas de Godoy Cruz Los hinchas y la previa.

Hinchas de Godoy Cruz La familia del Bodeguero, llegando al estadio.

Hinchas de Godoy Cruz Facundo y su hijo adelantaron su viaje desde México para ver a Godoy Cruz.

El mensaje de los hinchas a la dirigencia

Minutos antes del silbatazo inicial, y tras la finalización de la entrada en calor, los hinchas le dejaron un claro mensaje a los directivos de Godoy Cruz.

"No falles a tu hinchada, la que te sigue en las buenas y en las malas", fue uno de los cánticos que se escuchó en la previa del encuentro.

Embed - Hinchas de Godoy Cruz- El aliento a los jugadores y el fuerte mensaje a los directivos

Acto seguido, este grito de guerra se convirtió en un fuerte y claro mensaje contra los dirigentes del Expreso: "La Comisión, la Comisión, se va la pu.. que lo parió...".