El paraíso existe: la playa de aguas turquesas que es conocida como las "Maldivas brasileñas"

En esta ocasión, exploramos Ilha dos Cocos, un pequeño enclave que ha conquistado el corazón de los viajeros y se ha ganado, con honores, el prestigioso apodo de las "Maldivas brasileñas". Esta joya no se encuentra en el nordeste, sino en la cautivadora Costa Verde del estado de Río de Janeiro, muy cerca de la histórica ciudad de Paraty.

mar turquesa en ilha dos cocos

La encantadora playa de aguas turquesas: ¿Maldivas brasileñas?

El famoso apodo viene del color y la claridad de sus aguas. Ilha dos Cocos presume tener un mar de tonalidad verde esmeralda y turquesa tan cristalino que parece una piscina natural. Esta transparencia extrema, sumada a su arena blanca y la densa Mata Atlántica que la rodea, evoca inmediatamente el paisaje idílico y exclusivo de las islas Maldivas, pero sin salir de América del Sur. Además, es un área muy preservada, lo que realza su encanto rústico.