El impactante recibimiento de los hinchas de Godoy Cruz a su equipo

Mientras Godoy Cruz se juega la permanencia, los hinchas recibieron al equipo de gran manera en el Feliciano Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Con un gran colorido, los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo.

Nicolás Ríos / Diario UNO

"Que esta tarde, cueste lo que cueste. Esta tarde tenemos que ganar", fue el grito de guerra con el que los hinchas de Godoy Cruz recibieron a su equipo en la antesala de uno de los partidos más importantes de los últimos años.

El Expreso debe ganar y esperar lo que suceda entre Aldosivi y San Martín de San Juan en Mar del Plata. El público entendió el contexto a la perfección y le demostró todo su apoyo al equipo comandado por Omar Asad.

Hinchas de Godoy Cruz (1)

"Vamos Bodeguero a donde sea te seguiré, a donde sea te alentaré. No me importa lo que digan los demás, la Bodega vamos a copar...", fue otro de los cánticos que sonó con fuerza en el Feliciano Gambarte.

A puro humo y gritos, los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo

Ya desde la entrada en calor comenzó a vivirse a pleno el partido. Los hinchas de Godoy Cruz coparon el Feliciano Gambarte y su recibimiento al equipo estuvo a la altura de las circunstancias.

Los cuatro sectores del estadio se tiñeron de azul y blanco producto de la enorme cantidad de bengalas que los hinchas encendieron desde las tribunas.

Embed - El recibimiento de los hinchas de Godoy Cruz ante Deportivo Riestra

El pedido fue fuerte y claro: "cueste lo que cueste". Y no es para menos, ya que este sábado no importa el cómo, sino lo que necesita el club es sumar de a tres y esperar a lo que suceda en Mar del Plata.

Godoy Cruz tiene que ganar obligadamente y esperar a que se den dos de los tres resultados posibles en La Feliz: empate o triunfo de San Martín de San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1989785150071132360&partner=&hide_thread=false

Esto, sumado a la victoria del Tomba, obligaría a que el último descenso se defina a través de un partido desempate, que es lo máximo a lo que puede aspirar el Bodeguero por su posición en la tabla.

