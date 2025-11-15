El impactante recibimiento de los hinchas de Godoy Cruz a su equipo

A puro humo y gritos, los hinchas de Godoy Cruz recibieron al equipo

Ya desde la entrada en calor comenzó a vivirse a pleno el partido. Los hinchas de Godoy Cruz coparon el Feliciano Gambarte y su recibimiento al equipo estuvo a la altura de las circunstancias.

Los cuatro sectores del estadio se tiñeron de azul y blanco producto de la enorme cantidad de bengalas que los hinchas encendieron desde las tribunas.

El pedido fue fuerte y claro: "cueste lo que cueste". Y no es para menos, ya que este sábado no importa el cómo, sino lo que necesita el club es sumar de a tres y esperar a lo que suceda en Mar del Plata.

Godoy Cruz tiene que ganar obligadamente y esperar a que se den dos de los tres resultados posibles en La Feliz: empate o triunfo de San Martín de San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1989785150071132360&partner=&hide_thread=false UNA VERDADERA FIESTA EN EL GAMBARTE Godoy Cruz sueña con la salvación ante Riestra#LPFxTNTSports pic.twitter.com/50IUcmf5DL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025

Esto, sumado a la victoria del Tomba, obligaría a que el último descenso se defina a través de un partido desempate, que es lo máximo a lo que puede aspirar el Bodeguero por su posición en la tabla.