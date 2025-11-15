El comunicado de Franco Armani tras la explosión en el parque industrial de Ezeiza

A través del comunicado, que fue difundido por Alfa Management -la agencia que representa al jugador millonario-. se expresó el agradecimiento a la gente que se preocupó por la saluddel futbolista y de sus seres queridos.

El comunicado de la familia de Franco Armani

"Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles. Afortunadamente, toda la familia se encuentra bien. No estábamos en la vivienda al momento del hecho y, por suerte, solo debemos lamentar daños materiales. En la vivienda se encontraba una persona solamente que, gracias a Dios, está ilesa.

Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Les pedimos disculpas por no haber podido responder todos los mensajes y llamados. Agradecemos de corazón el cariño y la contención recibida".