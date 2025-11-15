El comunicado de Franco Armani tras la explosión en el parque industrial de Ezeiza

Franco Armani la pasó mal. La familia del arquero de River emitió un comunicado este sábado tras la explosión y el incendio registrados en la noche del viernes en el parque industrial de Ezeiza.
Los familiares del futbolista expresaron su agradecimiento por “el cariño y la contención recibida” en estas horas y confirmaron que pese a la explosión todos sus seres queridos se encuentran fuera de peligro.
También afirmaron que atravesaron “una noche compleja”, pero que ninguno de los integrantes de su familia estaba en la casa cuando ocurrió la fuerte detonación. Además señalaron que solo deben lamentar daños materiales y que la única persona que se encontraba en la vivienda al momento del incidente resultó completamente ilesa.
A través del comunicado, que fue difundido por Alfa Management -la agencia que representa al jugador millonario-. se expresó el agradecimiento a la gente que se preocupó por la saluddel futbolista y de sus seres queridos.
"Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles. Afortunadamente, toda la familia se encuentra bien. No estábamos en la vivienda al momento del hecho y, por suerte, solo debemos lamentar daños materiales. En la vivienda se encontraba una persona solamente que, gracias a Dios, está ilesa.
Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Les pedimos disculpas por no haber podido responder todos los mensajes y llamados. Agradecemos de corazón el cariño y la contención recibida".