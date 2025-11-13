Alpine desató la furia de los fanáticos de Franco Colapinto con una polémica publicación

Es así que mostraron dos imágenes donde se pueden observar el monoplaza de Gasly con el número dos y el de Colapinto con el cero. Una estadística deplorable que llega en la previa del Gran Premio de Las Vegas y que no suma a la motivación de los pilotos de la escudería francesa.

La polémica también se desató porque en las imágenes se puede leer "puntos anotados en" y, en el caso del argentino, hay siete banderas haciendo hincapié en que no ha logrado sumar tantos; sin embargo, en la del francés está la misma leyenda con la bandera de Brasil y acompañada con el número 2.

Monoplaza Franco Colapinto El monoplaza de Franco Colapinto con el cero puntos detrás.

Además, con el posteo escribieron: "Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base y para las últimas tres fechas de la temporada".

Monoplaza Pierre Gasly Pierre Gasly, al contrario de Franco Colapinto, sumó dos puntos.

Los internautas fanáticos del nacido en Pilar expusieron que la publicación era "innecesaria" y desató una ola de críticas; finalmente, quienes tienen control de las redes sociales de Alpine decidieron borrar la publicación.

Los próximos desafíos de Franco Colapinto

GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.

: domingo 23 de noviembre a la 1. Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

Los resultados de Franco Colapinto en Alpine