Las redes sociales de Alpine se llenaron de insultos y agravios porque el Community Manager de la escudería francesa decidió realizar una publicación que - aunque se trata de un dato real - fue considerado como innecesario por los fanáticos deFranco Colapinto.
Es que mientras se prepara en el simulador ubicado en la sede de Enstone para el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará a partir del viernes 21 de noviembre, el piloto de 22 años recibió el apoyo de sus compatriotas, quienes no dudaron en salir a defenderlo.
Alpine desató la furia de los fanáticos de Franco Colapinto con una polémica publicación
Los encargados de las redes sociales de Alpine decidieron publicar cuántos puntos han ganado Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2025 en una campaña que es desastrosa y que los ubica últimos ya que mientras que el argentino no ha sumado puntos, el francés ganó apenas dos.
La polémica también se desató porque en las imágenes se puede leer "puntos anotados en" y, en el caso del argentino, hay siete banderas haciendo hincapié en que no ha logrado sumar tantos; sin embargo, en la del francés está la misma leyenda con la bandera de Brasil y acompañada con el número 2.
Además, con el posteo escribieron: "Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base y para las últimas tres fechas de la temporada".
Los internautas fanáticos del nacido en Pilar expusieron que la publicación era "innecesaria" y desató una ola de críticas; finalmente, quienes tienen control de las redes sociales de Alpine decidieron borrar la publicación.
Los próximos desafíos de Franco Colapinto
GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.
Los resultados de Franco Colapinto en Alpine
GP de Emilia-Romaña: 16.
GP de Mónaco: 13.
GP de España: 15.
GP de Canadá: 13.
GP de Austria: 15.
GP de Gran Bretaña: No largó.
GP de Bélgica: 19 en la Sprint y mismo lugar en la competencia principal.