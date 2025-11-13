Las dudas de Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección argentina jugará frente a Angola

En el arco estará Gerónimo Rulli, quien reemplazará a Emiliano “Dibu” Martínez porque este último no fue convocado por Scaloni, ya que quiere probar a otros arqueros para definir la lista de cara al Mundial 2026.

almada 1 Thiago Almada será titular en la Selección argentina frente a Angola.

En la defensa aparece la primera incógnita, ya que aún no está definido si jugará Cristian Romero, que es un titular inamovible, o si Marcos Senesi, de gran presente con el Bournemouth de Inglaterra, tendrá una oportunidad para mostrarse. La zaga central la completará un histórico como Nicolás Otamendi, mientras que en los laterales estarán Juan Foyth y Nicolás Tagliafico.