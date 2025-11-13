Le pidió a la Difunta y cumplió: el hincha de Independiente Rivadavia que pagó su promesa por amor a los colores

hincha independiente rivadavia Daniel Quiroga cumplió la promesa que le hizo a la Difunta Correa si Independiente Rivadavia salía campeón de la Copa Argentina.

Locura por Independiente Rivadavia

Luego de obtener su ticket para la final, Daniel viajó a Córdoba con su familia y, en la misma cancha de Instituto, labró su promesa. "Estaba con mi hija en la cancha y, dentro de mis oraciones mencioné primero a Dios y después a la Difunta Correa. También le pedí a un amigo mío que me acompañó en el ascenso, y que ahora está en el cielo, que nos ayudara. A Diego Armando Maradona le pedí también. Y nos ayudaron", relató.

Por ello el domingo, Daniel Quiroga asistió con sus hijos, Morena y Álex, y junto a su padre, al santuario de la Difunta Correa, ubicado en Vallecito en San Juan, para completar el ciclo que empezó antes de la final. Vistiendo la camiseta de la Lepra, Daniel subió de rodillas los escalones de la Difunta Correa en un acto de fe y agradecimiento por el campeonato obtenido por Independiente Rivadavia en Copa Argentina. El fanático del Azul también rezó junto al santuario y dejó la casaca de la Lepra como punto final de la promesa que nació antes del partido definitorio."Le agradecí por Independiente Rivadavia, por la salud y por la familia".

"A la cancha voy desde los 4 años. Mi papá me hizo hincha de Independiente. A los 10 años empecé a jugar en el club y estuve mucho tiempo jugando ahí. Empecé a ir solo a la tribuna, después con amigos. Viví el ascenso del '99 y del 2007. Estuve en todas las categorías presente. Fui al ascenso en el 2023 y ahora estuve en Córdoba. Ya me estoy preparando para la Libertadores. Si estuve en el Argentino A ¿cómo no voy a estar en un partido de Libertadores? Está todo hablado en mi familia", se explayó Daniel sobre su fanatismo por la Lepra.

"Respiro Independiente Rivadavia y mis hijos también. Si la Lepra gana, estoy bien. No importa el resultado pero siempre estoy", dijo Daniel y confesó que no esperaba este final de año soñado. "Ni el más optimista hincha se lo imaginó pero nos lo merecíamos porque somos un club grande y la gente de la Lepra es unida, es familia. Somos varias generaciones de amigos e hijos yendo a la cancha. Le agradezco a mi papá y a Dios por ser hincha de Independiente Rivadavia".