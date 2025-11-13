Cinco horas sin agua: este departamento no tendrá servicio el viernes 14

corte de agua (1) AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio.

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Luján de Cuyo debido a una empalme de redes este viernes 14 de noviembre. Se interrumpirá el abastecimiento de agua potable de calle Roque Saenz Peña hasta Las Praderas y del Callejón de la Virgen a Barrio Rincón de Vistalba.

El departamento no tendrá agua potable desde las 8 hasta las 15.

