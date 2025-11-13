Qué pasó con Cristian Tarragona y por qué se lo involucra en una causa por material de abuso sexual infantil

Cristian Tarragona, nacido en Santa Fe, tiene una larga trayectoria que incluye un paso por Independiente Rivadavia (13 goles en 36 encuentros entre 2016 y 2017) y por clubes como Vélez, Gimnasia La Plata, Talleres y San Lorenzo, entre otros.

El comunicado de Unión

El club Unión de Santa Fe emitió un comunicado y destacó la “actitud responsable” por parte de Cristian Tarragona.

Según detalló Unión, “el operativo, que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router), se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

A su vez, destacaron “la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador”.

Por último, se aclaró que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.