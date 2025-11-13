Mejor que el abono casero: lo que tenés que hacer con tus orquídeas para que estallen de flores en pocas semanas

orquídeas Aprendé a regar tus orquídeas.

Aunque, esto no quiere decir que debamos regar espaciadamente, ya que las raíces no absorberán la cantidad de agua necesaria. Lo mismo si regamos con frecuencia pero con poca cantidad de agua. En ambos casos, las orquídeas comenzarán a secarse.

En este sentido, los especialistas en jardinería aconsejan, durante esta temporada, hacer un riego abundante cada 4 días. Cuando comience a hacer más calor, reducir la brecha e hidratar con mayor frecuencia.

La forma más simple de conseguir este efecto es sumergiendo la maceta, sin llegar a mojar la parte superior ni las hojas, en un recipiente con agua durante 10 minutos. El siguiente paso consistirá en dejarla escurrir para eliminar el exceso de agua del sustrato.

orquídeas (2) El riego y la luz son claves en el crecimiento de las orquídeas.

En la misma línea, los profesionales señalan que si residimos en una ciudad donde el agua es muy dura, el riego por inmersión se debe realizar con agua filtrada o de lluvia. Por otro lado, jamás deberás mojar el núcleo donde se juntan las hojas, debido a que esto generaría la pudrición de las orquídeas. Respecto al horario de esta tarea de jardinería, se recomienda regar por la mañana, debido a que en la noche las temperaturas son más bajas y tarda más en evaporarse.