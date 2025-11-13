Cuándo y dónde se jugarán las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas y escenarios para los dos últimos partidos de la temporada 2025: la final del Torneo Clausura y la del Trofeo de Campeones.
La Liga Profesional confirmó las fechas y escenarios para los dos últimos partidos de la temporada 2025: la final del Torneo Clausura y la del Trofeo de Campeones.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas y escenarios para los dos últimos partidos de la temporada 2025: la final del Torneo Clausura y la del Trofeo de Campeones.
El sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, será el encuentro cumbre del Clausura que clasificará al campeón a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el ganador del Torneo Clausura se medirá con Platense, campeón del Torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones y la sede será el Estadio Único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
El horario de ambos encuentros será confirmado en su momento y de acuerdo a la televisación.
2025
2024
2023
2022