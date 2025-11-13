Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Cuándo y dónde se jugarán las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones

La Liga Profesional confirmó las fechas y escenarios para los dos últimos partidos de la temporada 2025: la final del Torneo Clausura y la del Trofeo de Campeones.

Por UNO
Platense jugará la final del Trofeo de Campeones.

El sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, será el encuentro cumbre del Clausura que clasificará al campeón a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Estadio-Madre-de-Ciudades-de-Santiago-del-Estero.jpg

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el ganador del Torneo Clausura se medirá con Platense, campeón del Torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones y la sede será el Estadio Único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

El horario de ambos encuentros será confirmado en su momento y de acuerdo a la televisación.

Las últimas sedes de las finales del fútbol argentino

2025

  • Torneo Apertura: Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • Supercopa Argentina: Rosario Central
  • Copa Argentina: Instituto de Córdoba

2024

  • Copa de la Liga: Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • Supercopa Argentina: Mario Kempes, Córdoba
  • Copa Argentina: Unión de Santa Fe
  • Trofeo de Campeones: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

2023

  • Copa de la Liga: Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • Supercopa Argentina: Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • Copa Argentina: Lanús
  • Trofeo de Campeones: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

2022

  • Copa de la Liga: Mario Kempes, Córdoba
  • Supercopa Argentina: Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • Copa Argentina: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • Trofeo de Campeones: La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis

