Cuándo y dónde se jugarán las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones

El sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, será el encuentro cumbre del Clausura que clasificará al campeón a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Estadio-Madre-de-Ciudades-de-Santiago-del-Estero.jpg

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el ganador del Torneo Clausura se medirá con Platense, campeón del Torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones y la sede será el Estadio Único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.