La Noruega de Haaland ganó y complicó a Italia: cuántos goles debe convertir para clasificar al Mundial 2026

Sin embargo, esto no ocurrió. El equipo de Erling Haaland goleó y estiró aún más la diferencia de goles que hay entre Noruega e Italia. Es así que para que los tanos se clasifiquen al próximo Mundial deben ganar a los nórdicos por 17 goles; algo inaudito, histórico e irrisorio.

De esta manera todo indica que tendrá que disputar los tan temidos repechajes, una instancia en la que los dirigidos por Gennaro Gattuso no guarda buenos recuerdos porque en 2018 cayó en Suecia por 1 a 0 y en la vuelta no logró salir del empate sin goles. En 2022 perdió contra Macedonia del Norte por 1 a 0 con un gol agónico y también le negó la posibilidad de disputar el Mundial.

En la última fecha Italia recibirá a Noruega el domingo 16 a partir de las 16.45 donde deberá ganar por una cantidad escandalosa de goles; el panorama para los italianos es desolador.

Erling Haaland Erling Haaland marcó 16 de los 33 goles de Noruega.

El récord que puede llegar a superar Erling Haaland

Con los dos goles que le convirtió a Estonia el delantero del Manchester City llegó a los 14 goles y se ubica tercero en el ranking de los jugadores con más goles en una misma eliminatoria de la UEFA: