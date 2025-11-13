La Noruega de Haaland ganó y complicó a Italia: cuántos goles debe convertir para clasificar al Mundial 2026

Noruega está muy cerca de conseguir el boleto al próximo Mundial 2026 ya que goleó a Estonia por 4 a 1 con dos goles de Erling Haaland, quien está cerca de romper un récord de goleadores históricos. El resultado complicó gravemente a Italia, quienes a pesar de ganarle a Moldavia por 2 a 0, tendrá que golear a los nórdicos.
Y aunque el refrán expresa que la esperanza es lo último que se pierde, todo indicaría que los italianos tendrán que disputar el repechaje con el temor de quedar nuevamente fuera de un Mundial. La última vez que participaron de la cita máxima fue en Brasil 2014 mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayeron en el Repechaje.
La Noruega de Haaland ganó y complicó a Italia: qué necesita para llegar al Mundial 2026
Italia tenía la esperanza que Noruega cayera en el penúltimo partido de las Eliminatorias europeas para tener chances de alcanzarlos en puntos y, de esta manera, si vencían a los nórdicos en la última fecha podían quedarse con la clasificación al Mundial 2026.
Sin embargo, esto no ocurrió. El equipo de Erling Haaland goleó y estiró aún más la diferencia de goles que hay entre Noruega e Italia. Es así que para que los tanos se clasifiquen al próximo Mundial deben ganar a los nórdicos por 17 goles; algo inaudito, histórico e irrisorio.
De esta manera todo indica que tendrá que disputar los tan temidos repechajes, una instancia en la que los dirigidos por Gennaro Gattuso no guarda buenos recuerdos porque en 2018 cayó en Suecia por 1 a 0 y en la vuelta no logró salir del empate sin goles. En 2022 perdió contra Macedonia del Norte por 1 a 0 con un gol agónico y también le negó la posibilidad de disputar el Mundial.
En la última fecha Italia recibirá a Noruega el domingo 16 a partir de las 16.45 donde deberá ganar por una cantidad escandalosa de goles; el panorama para los italianos es desolador.
El récord que puede llegar a superar Erling Haaland
Con los dos goles que le convirtió a Estonia el delantero del Manchester City llegó a los 14 goles y se ubica tercero en el ranking de los jugadores con más goles en una misma eliminatoria de la UEFA:
Robert Lewandowski – 16 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Cristiano Ronaldo – 15 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Predrag Mijatovi – 14 goles (Eliminatorias al Mundial 1998).
Erling Haaland – 14 goles (Eliminatorias al Mundial 2026).
Memphis Depay – 12 goles (Eliminatorias al Mundial 2022).
Harry Kane – 12 goles (Eliminatorias al Mundial 2022).
Romelu Lukaku – 11 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Edin Deko – 10 goles (Eliminatorias al Mundial 2014).