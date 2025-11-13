Los Pumas 7s ya tienen plantel para iniciar el nuevo Circuito Mundial: días y horarios del Seven de Dubai

Los Pumas 7s ya están listos para la primera etapa del Circuito Mundial 2025/26 que se llevará a cabo en Dubai y pondrá inicio a una exigente y renovada temporada.
Los Pumas 7s ya están listos para la primera etapa del Circuito Mundial 2025/26 que se llevará a cabo en Dubai y pondrá inicio a una exigente y renovada temporada.
Santiago Gómez Cora, head coach del equipo nacional, designó a 14 jugadores que viajarán el viernes 21 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos y luego a Ciudad del Cabo para la segunda etapa.
La novedad más saliente es la presencia de los debutantes Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).
“Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. Lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias y uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas pensando en Los Ángeles 2028 y la idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para consolidar un equipo competitivo. Tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia”, expresó Gómez Cora.
En el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.
El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (29 de noviembre) es el siguiente:
El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS Challenger Series.
El calendario completo del SVNS 2025/26
SVNS Series
SVNS World Championship