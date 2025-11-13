Los Pumas 7s ya tienen plantel para iniciar el nuevo Circuito Mundial: días y horarios del Seven de Dubai

“Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. Lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias y uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas pensando en Los Ángeles 2028 y la idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para consolidar un equipo competitivo. Tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia”, expresó Gómez Cora.

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano*

BATAC, Juan Patricio*

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DUBUC, Sebastián*

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín*

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo*

PELLANDINI, Joaquín

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

En el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (29 de noviembre) es el siguiente:

vs. Fiji (a las 6:10hs)

vs. Francia (a las 9:38hs)

vs. Sudáfrica (a las 13:34hs)

El nuevo Circuito Mundial de seven

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS Challenger Series.

El calendario completo del SVNS 2025/26

SVNS Series

29 y 30 de noviembre Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero Seven de Perth

7 y 8 de febrero Seven de Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo Seven de Vancouver

14 y 15 de abril Seven de Estados Unidos (ciudad a definir)

SVNS World Championship