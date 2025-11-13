Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Los Pumas 7s ya tienen plantel para iniciar el nuevo Circuito Mundial: días y horarios del Seven de Dubai

Los Pumas 7s ya están listos para la primera etapa del Circuito Mundial 2025/26 que se llevará a cabo en Dubai y pondrá inicio a una exigente temporada.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Moneta y Vera Feld con el debutante Dubuc.

Moneta y Vera Feld con el debutante Dubuc.

Los Pumas 7s ya están listos para la primera etapa del Circuito Mundial 2025/26 que se llevará a cabo en Dubai y pondrá inicio a una exigente y renovada temporada.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo nacional, designó a 14 jugadores que viajarán el viernes 21 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos y luego a Ciudad del Cabo para la segunda etapa.

54921722081_9089f1fdbb_k

La novedad más saliente es la presencia de los debutantes Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).

“Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. Lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias y uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas pensando en Los Ángeles 2028 y la idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para consolidar un equipo competitivo. Tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia”, expresó Gómez Cora.

54921722536_26ec7f312d_k

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano*
  • BATAC, Juan Patricio*
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DUBUC, Sebastián*
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MALDONADO, Valentín*
  • MARE, Santiago
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo*
  • PELLANDINI, Joaquín
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

En el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (29 de noviembre) es el siguiente:

  • vs. Fiji (a las 6:10hs)
  • vs. Francia (a las 9:38hs)
  • vs. Sudáfrica (a las 13:34hs)
54922028225_2a1b05611b_k

El nuevo Circuito Mundial de seven

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS Challenger Series.

El calendario completo del SVNS 2025/26

SVNS Series

  • 29 y 30 de noviembre Seven de Dubai
  • 6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo
  • 31 de enero y 1 de febrero Seven de Perth
  • 7 y 8 de febrero Seven de Australia (ciudad a definir)
  • 7 y 8 de marzo Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de abril Seven de Estados Unidos (ciudad a definir)

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas