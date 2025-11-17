Franco Colapinto se prepara para el antepenúltimo fin de semana de carrera del año: horarios del Gran Premio de Las Vegas

Luego de obtener un puesto 15 en el circuito de Interlagos en Brasil, Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. "Se vienen las últimas tres del año. ¡Vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada", escribió en sus redes sociales el piloto argentino en la antesala de la carrera en el circuito de Yas Marina.

La temporada no ha sido muy iluminada para Colapinto dada las visibles dificultades que ha presentado la monoplaza de Alpine en los distintos circuitos en este 2025. Además, en Alpine se cometieron varios errores en cuanto estrategias y paradas en boxes. Por ello todos los flashes apuntan en la escudería francesa al 2026, donde el equipo adquirirá motores Mercedes con grandes expectativas de ser veloces y estar arriba en el campeonato de constructores.