San Martín de San Juan sumó a un jugador de Gimnasia y Esgrima que logró el ascenso

Facundo Nadalín, pilar del ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera

Facundo Nadalín tiene 28 años que se formó en las Inferiores de Newell’s Old Boys y luego jugó en el Atlético de Rafaela. En el 2023, llegó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza donde se consolidó hasta convertirse en uno de los pilares de la campaña del ascenso.

El jugador quería seguir en el Lobo, cuando le comunicaron que no iba a seguir, tuvo varias propuestas, y finalmente se decidió por San Martín de San Juan. Ariel Martos es el nuevo entrenador que dirigirá al equipo Verdinegro en la segunda categoría del fútbol argentino.

Así lo despidieron en el Lobo

gimnasia y Esgrima.

San Martín iniciará el campeonato el próximo 7 de febrero del 2026 visitando a Chacarita Juniors, mientras que debutará como local en la segunda fecha frente a Güemes de Santiago del Estero.

San Martín de San Juan se enfrentará con el Deportivo Maipú

San Martín comparte la Zona B junto al Deportivo Maipú .El Verdinegro se enfrentará con el equipo conducido por Alexis Matteo en la fecha 15 en San Juan.