San Martín de San Juan sumó a un jugador de Gimnasia y Esgrima que logró el ascenso

San Martín de San Juan que tendrá su debut ante Chacarita por el torneo de la Primera Nacional sigue trabajando en el armado de su plantel, tras el descenso que sufrió. Desde el club confirmaron la llegada de Facundo Nadalín, defensor de Gimnasia y Esgrima.
El lateral derecho que logró el ascenso en este 2025a Primera División terminaba su contrato el 30 de diciembre y el entrenador Ariel Broggi le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta llegó a un acuerdo con el Verdinegro para seguir su carrera futbolística.
En las redes sociales San Martín de San Juan anunció la contratación del defensor. Facundo Nadalín, lateral derecho firmó contrato con el club y estará en el arranque de la pretemporada el 5 de enero.
Facundo Nadalín, pilar del ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera
Facundo Nadalín tiene 28 años que se formó en las Inferiores de Newell’s Old Boys y luego jugó en el Atlético de Rafaela. En el 2023, llegó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza donde se consolidó hasta convertirse en uno de los pilares de la campaña del ascenso.
El jugador quería seguir en el Lobo, cuando le comunicaron que no iba a seguir, tuvo varias propuestas, y finalmente se decidió por San Martín de San Juan. Ariel Martos es el nuevo entrenador que dirigirá al equipo Verdinegro en la segunda categoría del fútbol argentino.
Así lo despidieron en el Lobo
San Martín iniciará el campeonato el próximo 7 de febrero del 2026 visitando a Chacarita Juniors, mientras que debutará como local en la segunda fecha frente a Güemes de Santiago del Estero.
San Martín de San Juan se enfrentará con el Deportivo Maipú
San Martín comparte la Zona B junto al Deportivo Maipú .El Verdinegro se enfrentará con el equipo conducido por Alexis Matteo en la fecha 15 en San Juan.