El mensaje de Navidad de Gustavo Costas al mundo Racing

El mensaje de Gustavo Costas a los hinchas de Racing

Vestido con una musculosa celeste de Racing, como no podía ser de otra manera, Gustavo Costas aprovechó la emotividad de la fecha para hablarle al mundo académico.

El ídolo de la institución no solamente agradeció el apoyo recibido a lo largo de la temporada, sino que se lamentó por no haber podido cerrar el año dando una nueva vuelta olímpica.

"Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia racinguista. A los dirigentes y a toda la gente que nos apoyó y acompaño a Racing a todos lados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DTGustavoCostas/status/2003947471098335513&partner=&hide_thread=false Feliz Navidad, Racinguistas pic.twitter.com/PmD0XkAl7e — Gustavo Costas Makeira (@DTGustavoCostas) December 24, 2025

"A mis jugadores, que dejaron la vida en cada partido, y a los trabajadores, desde los cocineros hasta los que limpian el club. Sabemos que no llegamos a poder culminar el año como todos soñábamos, pero yo por estos jugadores siempre lo dije: doy la vida y dejaron todo".

"Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto. Vamos todos por la gloria. Siempre juntos. ¡Vamos la Academia, carajo!".