El mensaje de Navidad de Gustavo Costas al mundo Racing

Gustavo Costas le habló a los hinchas de Racing Club en medio de los festejos por la Navidad. El mensaje del DT, fiel a su estilo, fue claro

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El entrenador le mandó un mensaje al mundo Racing. por los festejos de la Navidad.

Racing Club cerró una temporada agridulce. Pese a haber competido hasta el final en todos los frentes, la Academia quedó en las puertas de coronarse tanto en la Copa Libertadores (perdió la semifinal ante el campeón) como en el torneo Clausura (perdió la final).

También, en febrero, los de Gustavo Costas levantaron la Recopa Sudamericana ante Botafogo (sacó boleto luego de haber alzado la Copa Sudamericana a finales del 2024).

Racing - Campeón Recopa
Racing ganó la Recopa Sudamericana.

En este contexto, y a la espera de firmar su contrato por los próximos tres años, el director técnico de Racing rompió el silencio a través de las redes sociales con mensajes alusivos a la Navidad.

El mensaje de Gustavo Costas a los hinchas de Racing

Vestido con una musculosa celeste de Racing, como no podía ser de otra manera, Gustavo Costas aprovechó la emotividad de la fecha para hablarle al mundo académico.

El ídolo de la institución no solamente agradeció el apoyo recibido a lo largo de la temporada, sino que se lamentó por no haber podido cerrar el año dando una nueva vuelta olímpica.

"Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia racinguista. A los dirigentes y a toda la gente que nos apoyó y acompaño a Racing a todos lados".

"A mis jugadores, que dejaron la vida en cada partido, y a los trabajadores, desde los cocineros hasta los que limpian el club. Sabemos que no llegamos a poder culminar el año como todos soñábamos, pero yo por estos jugadores siempre lo dije: doy la vida y dejaron todo".

"Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto. Vamos todos por la gloria. Siempre juntos. ¡Vamos la Academia, carajo!".

