Fue campeón de la MLS junto a Messi, jugará en Racing y reveló los retos que recibió del 10

"Me sorprendió muchísimo. Es un tipo muy sencillo y humilde. Una persona increíble. Cuando tomaba mates con él no lo podía creer: 'Estoy tomando mate con Leo, acá, charlando'. Hay cosas que uno ahí no se da cuenta de dónde está. Después uno cae".

"Le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia: 'Vos te parás acá y vas a sacar la diferencia', me decía. Y después, para la risa, es terrible el enano ese, es muy jodón. Y con la llegada de Rodrigo De Paul se potenciaron. Los dos juntos son terribles".

Los retos que le dio el GOAT en el Inter Miami

"SI ERA POR GANAS, ¡ME LO TRAÍA A MESSI A RACING!"



Mano a mano con Olé, Baltasar palpitó su vuelta a la Academia y sus ganas de "ser importante" para el club



"Se van a encontrar con otro jugador, más maduro, que confíen en que voy a tratar de hacer las cosas mejor que…

"Me dio vergüenza pedirle algo. Eso sí, hice que me firmara una remera como a todos los chicos para llevaron, pero pedirle algo más no me animé. Me saqué una selfie, pero nada más. Si era por ganas, ¡me lo traía a Messi a Racing!"

"Recuperé el ida y vuelta que pude haber tenido en 2023. Físicamente mejoré mucho. Tranquilo de la cabeza, lo pude recuperar. Estoy más maduro y aprendí a manejar las cosas de la cabeza. En el Inter, al principio, estaba enojado conmigo mismo porque no jugaba por los desgarros, pero lo supe revertir".