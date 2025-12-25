Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Fútbol

Fue campeón de la MLS junto a Messi, jugará en Racing y reveló los retos que recibió del 10

El mediocampista vestirá la camiseta de Racing luego de haber conquistado la MLS junto a Lionel Messi y habló sobre un Messi íntimo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Baltasar Rodríguez compartió el día a día con Lionel Messi en Inter Miami.

Baltasar Rodríguez compartió el día a día con Lionel Messi en Inter Miami.

Luego de una temporada en la que se coronó como campeón de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos con el Inter Miami de Messi, Baltasar Rodríguez deberá presentarse el próximo 3 de enero al inicio de la pretemporada de Racing.

En su retorno al país, el mediocampista de 22 años disfruta de unas merecidas vacaciones en su Monte Hermoso natal. Allí, enfrentó los micrófonos del diario deportivo Olé y reveló cómo es compartir el día a día con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

Inter Miami
Baltasar Rodríguez fue campeón de la MLS con Inter Miami.

Baltasar Rodríguez fue campeón de la MLS con Inter Miami.

Baltasar Rodríguez reveló cómo fue jugar con Lionel Messi

Para comenzar, Rodríguez, nuevo jugador del Racing Club manifestó: "Al principio fue difícil porque uno no se quiere equivocar estando ahí al lado, quiere hacer todo bien. Siempre trataba de dársela redonda como te la da él. Si se la daba mal me quería morir. Cumplí un sueño que nunca imaginé".

"Me sorprendió muchísimo. Es un tipo muy sencillo y humilde. Una persona increíble. Cuando tomaba mates con él no lo podía creer: 'Estoy tomando mate con Leo, acá, charlando'. Hay cosas que uno ahí no se da cuenta de dónde está. Después uno cae".

"Le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia: 'Vos te parás acá y vas a sacar la diferencia', me decía. Y después, para la risa, es terrible el enano ese, es muy jodón. Y con la llegada de Rodrigo De Paul se potenciaron. Los dos juntos son terribles".

Los retos que le dio el GOAT en el Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2003955919147638957&partner=&hide_thread=false

"Me dio vergüenza pedirle algo. Eso sí, hice que me firmara una remera como a todos los chicos para llevaron, pero pedirle algo más no me animé. Me saqué una selfie, pero nada más. Si era por ganas, ¡me lo traía a Messi a Racing!"

"Recuperé el ida y vuelta que pude haber tenido en 2023. Físicamente mejoré mucho. Tranquilo de la cabeza, lo pude recuperar. Estoy más maduro y aprendí a manejar las cosas de la cabeza. En el Inter, al principio, estaba enojado conmigo mismo porque no jugaba por los desgarros, pero lo supe revertir".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas