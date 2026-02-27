Inicio Ovación Fútbol River Plate
Fútbol

"En River es nada": el feroz estallido de Leonardo Astrada contra el Huevo Acuña tras la salida de Gallardo

Leo Astrada explotó en vivo al escuchar que Marcelo Gallardo habría dejado River por un conflicto con Marcos Acuña. "Dejate de joder...", lanzó sin filtros

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcos Acuña es señalado como uno de los culpables de la salida de Marcelo Gallardo.

Marcos Acuña es señalado como uno de los culpables de la salida de Marcelo Gallardo.

La salida de Marcelo Gallardo desató un terremoto de versiones, rumores y acusaciones cruzadas en el mundo River. Sin embargo, ninguna reacción fue tan intensa como la de Leonardo Astrada. El Negro, palabra autorizada para hablar del Millonario, no pudo contener su bronca en medio del programa F90, de ESPN.

El excapitán y también DT del elenco de Núñez no ocultó su fastidio cuando se puso sobre la mesa el nombre de Marcos Acuña como detonante de la renuncia del DT. La versión, lanzada por el periodista Chavo Fucks, sugería que el desgaste entre el Muñeco y el lateral izquierdo fue una de las causas principales del fin del ciclo.

marcelo-gallardo-river

"Dejate de joder": la defensa de Astrada al mando de Gallardo

La respuesta de Astrada fue una ráfaga de indignación que se volvió viral en minutos. Para él, la idea de que un jugador, por más pergaminos que tenga, pueda forzar la salida de un técnico con la espalda de Gallardo es algo imposible.

“¿Por Acuña? No, no, no, no. ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Dejate de joder. No me podés decir que se va por Acuña. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo?”, arrancó con un visible fastidio.

Ante la insistencia de sus compañeros de mesa sobre el estatus del campeón del mundo en Qatar 2022, Astrada redobló la apuesta con una frase que resonó con fuerza en los pasillos del Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/2027423808156553530?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027423808156553530%7Ctwgr%5Ec4a9d0d055b6fdc18c4ed29ff9ef301781fd514d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Friver%2Fleonardo-astrada-fulmino-a-marcos-acuna-tras-la-salida-de-marcelo-gallardo-en-river-es-nada&partner=&hide_thread=false

“Acuña es reconocido por ser campeón del mundo, pero en River es nada. ¿Porque sea campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? No es así", cerró el histórico del Millonario.

Un vestuario roto y una salida dolorosa

En las últimas horas diferentes fuentes cercanas al club de Núñez han señalado que la relación entre Gallardo y varios referentes (entre ellos Paulo Díaz, Bustos y el propio Acuña) estaba rota.

El bajo rendimiento del equipo, que no sumó títulos en este segundo ciclo del Muñeco (perdió la Supercopa Internacional ante Talleres), terminó por agotar la paciencia del entrenador.

En este contexto los números del exjugador de Racing y Ferro, entre otros, reflejan a las claras que algo se rompió en su relación con el Muñeco:

El Huevo, campeón del mundo con la Selección argentina, sumó minutos en apenas tres de los ochos partidos que River disputó en lo que va de la temporada. Pero esto no es todo, ya que no fue convocado en cuatro de ellos.

Solamente fue titular en la derrota con Argentinos Juniors en La Paternal, donde disputó 60 minutos. Además ingresó desde el banco ante Rosario Central y Tigre.

  • Fecha 1 vs. Barracas: no convocado
  • Fecha 2 vs. Gimnasia: no convocado
  • Fecha 3 vs. Rosario Central: suplente e ingresó a los 70′
  • Fecha 4 vs. Tigre: suplente eingresó a los 45′
  • Fecha 5 vs. Argentinos: titular y salió a los 60′
  • Copa Argentina vs. Ciudad Bolívar: no convocado
  • Fecha 6 vs. Vélez: no convocado
  • Fecha 7 vs. Banfield: suplente y no ingresó

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas