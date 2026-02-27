"En River es nada": el feroz estallido de Leonardo Astrada contra el Huevo Acuña tras la salida de Gallardo

“¿Por Acuña? No, no, no, no. ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Dejate de joder. No me podés decir que se va por Acuña. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo?”, arrancó con un visible fastidio.

Ante la insistencia de sus compañeros de mesa sobre el estatus del campeón del mundo en Qatar 2022, Astrada redobló la apuesta con una frase que resonó con fuerza en los pasillos del Monumental.

"ACUÑA EN RIVER ES NADA"



La frase de Leo Astrada generó discusión en el panel de #ESPNF90.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026

“Acuña es reconocido por ser campeón del mundo, pero en River es nada. ¿Porque sea campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? No es así", cerró el histórico del Millonario.

Un vestuario roto y una salida dolorosa

En las últimas horas diferentes fuentes cercanas al club de Núñez han señalado que la relación entre Gallardo y varios referentes (entre ellos Paulo Díaz, Bustos y el propio Acuña) estaba rota.

El bajo rendimiento del equipo, que no sumó títulos en este segundo ciclo del Muñeco (perdió la Supercopa Internacional ante Talleres), terminó por agotar la paciencia del entrenador.

En este contexto los números del exjugador de Racing y Ferro, entre otros, reflejan a las claras que algo se rompió en su relación con el Muñeco:

El Huevo, campeón del mundo con la Selección argentina, sumó minutos en apenas tres de los ochos partidos que River disputó en lo que va de la temporada. Pero esto no es todo, ya que no fue convocado en cuatro de ellos.

Solamente fue titular en la derrota con Argentinos Juniors en La Paternal, donde disputó 60 minutos. Además ingresó desde el banco ante Rosario Central y Tigre.