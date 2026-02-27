Inicio Ovación Fútbol River
Se enojó el Huevo

Marcos Acuña salió con los tapones de punta: fue apuntado por una supuesta pelea con Marcelo Gallardo en River

El defensor de River Marcos Acuña salió al cruce sobre un supuesto conflicto con el entrenador Marcelo Gallardo, quien se fue del club

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Se enojó el Huevo Marcos Acuña. El defensor de River salió al cruce este viernes por un supuesto conflicto con el entrenador Marcelo Gallardo, quien se fue del club este jueves tras el triunfo por 3 a 1 sobre Banfield, en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Los hinchas apuntaron contra algunos jugadores de River por la partida del Muñeco y uno de ellos es Marcos Acuña, quien dijo en su cuenta de Instagram: "No entiendo por qué instalan tantas mentiras".

acuña river 1.jpg

La publicación de Marcos Acuña desmintiendo una pelea con Gallardo en River

"Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción", dijo el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

"Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al club. Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros en este momento", señaló el ex jugador de Racing de 34 años.

marcos-acuna-river-redes

La supuesta pelea entre Marcos Acuña y Gallardo en River

Según dijeron algunos periodistas cercanos al equipo de Núñez las diferencias entre el DT y el marcador latera izquierdo se habrían generardo por los métodos de entrenamiento, algunas maneras de dirigirse a los jugadores y por una fuerte discusión que habría necesitado de la intervención de otros jugadores del plantel para que no pasara a mayores.

