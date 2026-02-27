Marcos Acuña salió con los tapones de punta: fue apuntado por una supuesta pelea con Marcelo Gallardo en River

Los hinchas apuntaron contra algunos jugadores de River por la partida del Muñeco y uno de ellos es Marcos Acuña, quien dijo en su cuenta de Instagram: "No entiendo por qué instalan tantas mentiras".

acuña river 1.jpg

La publicación de Marcos Acuña desmintiendo una pelea con Gallardo en River

"Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción", dijo el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.