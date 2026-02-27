Inicio Sociedad Empanadas
¡Carísimo!

Indignación en Córdoba por el precio que le cobraron una docena de empanadas a una turista

Escándalo en villa General Belgrano: pago $72.000 por una docena de empanadas y su descargo es viral en todas las redes sociales

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
El precio de las empanadas en un local cordobés puso los pelos de punta a medio país.

Lo que debían ser unas vacaciones relajantes en Córdoba terminaron en un fuerte dolor de bolsillo para una turista. La mujer, dueña del emprendimiento de muebles @amueblartefabrica, compartió en TikTok el ticket de una cena que dejó a todos sin palabras: $72.000 por apenas 12 empanadas. La indignación es enorme.

Empanadas TikTok
Captura de pantalla de TikTok.

Empanadas carísimas en Córdoba: "Más caro que un sillón"

Con una mezcla de ironía e indignación, la mujer relató que el episodio ocurrió en un complejo de Villa General Belgrano. Al ver el monto final, no pudo evitar compararlo con los precios de su propio negocio: “Es más caro que la cuota del sofá Jazmín que vendemos nosotros”, bromeó ante sus seguidores.

Embed - Estamos en villa general Belgrano y primera vez pago una docena de empanadas $72,000 Lucas Nosotros estamos con Promo de sillón jazmin a cuotas de $55,000 #empanadas #sillon #villageneralbelgrano
@amueblartefabrica

Estamos en villa general Belgrano y primera vez pago una docena de empanadas $72,000 Lucas Nosotros estamos con Promo de sillón jazmin a cuotas de $55,000 #empanadas #sillon #villageneralbelgrano

sonido original - amueblartefabrica

Sin embargo, la publicación abrió el debate en redes: ¿Abuso o falta de previsión?

El video no tardó en llenarse de comentarios divididos. Mientras muchos usuarios criticaron al establecimiento por considerar que esos precios “espantan a los turistas” y los empujan a elegir destinos en el exterior, otros apuntaron contra la mujer por no haber consultado la carta antes de pedir.

Ante las críticas, la protagonista del posteo fue tajante: “¡Era el único bar abierto!. Y lo peor es que ni siquiera eran grandes ni ricas”, confesó, aumentando aún más la polémica sobre la calidad y el servicio en los puntos turísticos más concurridos.

La respuesta del lugar que vendió las empanadas

Desde el establecimiento implicado (identificado como el complejo BlackStone) evitaron dar declaraciones oficiales iniciales, aunque se constató que en su menú digital algunos sabores "premium", como el de osobuco braseado, pueden alcanzar valores incluso superiores, llegando a los $84.000 la docena.

Este caso se suma a una serie de debates recientes sobre el costo de vida y el "índice empanada", un tema que incluso ha rozado la agenda política y mediática del país.

