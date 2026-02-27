Indignación en Córdoba por el precio que le cobraron una docena de empanadas a una turista

El video no tardó en llenarse de comentarios divididos. Mientras muchos usuarios criticaron al establecimiento por considerar que esos precios “espantan a los turistas” y los empujan a elegir destinos en el exterior, otros apuntaron contra la mujer por no haber consultado la carta antes de pedir.

Ante las críticas, la protagonista del posteo fue tajante: “¡Era el único bar abierto!. Y lo peor es que ni siquiera eran grandes ni ricas”, confesó, aumentando aún más la polémica sobre la calidad y el servicio en los puntos turísticos más concurridos.

La respuesta del lugar que vendió las empanadas

Desde el establecimiento implicado (identificado como el complejo BlackStone) evitaron dar declaraciones oficiales iniciales, aunque se constató que en su menú digital algunos sabores "premium", como el de osobuco braseado, pueden alcanzar valores incluso superiores, llegando a los $84.000 la docena.

Este caso se suma a una serie de debates recientes sobre el costo de vida y el "índice empanada", un tema que incluso ha rozado la agenda política y mediática del país.